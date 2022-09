El conductor de televisión está acusado de ser reclutador de una granja de rehabilitación de adicciones conocida como "La razón de vivir", y en la que se lo investiga por los delitos de "reducción a la servidumbre, trabajos forzados, asociación ilícita, abandono de persona y usurpación de autoridad y titulo”.

Los letrados presentaron un escrito en la causa que tramita la Unidad Fiscal de Instrucción N°8 a cargo del fiscal Daniel Ichazo, mientras Medina se halla detenido en la comisaría 1ra de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires.

El Dr. Ichazo indagó el viernes al expanelista de VideoMatch -uno de los 16 detenidos- luego de que se conocieran detalles de un supuesto maltrato a los internados en "La razón de vivir" luego de una serie de denuncias y una investigación policial y judicial.

Teto-Medina-detencion.jpg Teto Medina en el momento que fue detenido por personal de la Policía Federal Argentina.

Medina había sido detenido en su casa del barrio porteño de Palermo por parte de uniformados de la Policía Federal y traslado a la citada comisaría. Mientras que el detenido Néstor Zelaya, señalado como líder de la organización, se negó a declarar, trascendió que el Teto habría consignado: "Estoy preso y no tengo idea por qué".

Según el Dr. Tenca, el animador de TV daba charlas motivacionales a los jóvenes y adultos que transitan su proceso de desintoxicación de drogas o alcohol desde su rol de mediático que padeció lo mismo y logró superar esa situación.

"No se precisa ningún título para eso", había señalado el abogado, quien manifestó que su defendido nunca se presentó como un profesional de la medicina, por lo que había anticipado que solicitaría su excarcelación ya que "no tengo duda de que Medina no tiene nada que ver y va a quedar en libertad". Por su parte en la jornada del jueves varios familiares de internados coincidieron en que Medina es muy querido por los chicos y salieron en su defensa.