En medio del operativo y con la presencia del fiscal en el predio, se pudieron observar protestas con bombos y banderas de los jóvenes internados."Estoy rebien acá. Me están salvando la vida", expresó uno de los chicos desde uno de los alambrados.

"De acá no nos vamos, esta es nuestra casa, una escuela de vida. Estamos bien", agregó otro de los presentes. "¡Le están salvando la vida a mi hijo!", afirmó una de las madres que se acercaron temprano al establecimiento. "Es una excelente persona el director", sumó otra mujer mientras observaba desde afuera la situación.

"Yo soy familia y no pasa absolutamente nada porque los hijos que tenemos acá son personas que están cuidadas, alimentadas, protegidas y acá los sacaron de la calle y de la droga", precisó otra de las madres de un paciente que se encuentra internado en el lugar.

Y agregó: "Seguramente todas estas mentiras que dicen deben ser en función de la 'madre marcha' que se haría hoy a las 12 del mediodía en el Congreso, para que se tome. Es una marcha que iba a hacer la mamá de Chano y nuestros chicos, y nuestro director que es un rey. Todo lo que dicen es una mentira y deben ser los narcos quienes lo dicen porque no deben tener más droga para vender".

"Si mi hijo se va a la calle, se vuelve a drogar. Yo estoy feliz. Esta es la tercera vez en la que venía a verlo y en la primera él me dijo que se quería quedar más que nunca", contó a A24 Yanina, otra de las madres presentes.

Según afirmó la mujer, su hijo le dijo que "le enseñan muchas cosas que afuera yo no le pude enseñar. Le enseñaron a levantarse temprano, a tener responsabilidades. Él tiene dos hijas y me dijo que no fue un buen papá porque nunca se había levantado temprano por ellas. Jamás en mi vida lo escuché hablar así. Me dijo que era el mejor lugar. Yo lo vi hermoso, con muchas ganas de vivir".