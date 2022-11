Coldplay: 10 mil denuncias de celulares robados en shows

El dato surge de una nueva Encuesta Mensual de Inseguridad, desarrollada por la ONG Defendamos Buenos Aires con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados, que se suma a la investigación realizada al comienzo de los diez shows en relación a la mafia de los trapitos, denuncia que tuvo su efecto en mayores controles.

"Carla, Ivana, Miriam y Norma, son cuatro amigas de La Plata que llegaron hasta el barrio de Nuñez para ver el segundo recital de Coldplay. Salieron muy temprano y bajaron de un omnibus de Metropol en plena Capital Federal, a las 10 de la mañana. Para aprovechar el día fueron a la zona del Lago Regatas en Palermo. Se tiraron a tomar sol sobre una linita que colocaron sobre el cesped, hicieron fotos y todo marchó bien hasta poco antes de retirarse. Sobre las 14 horas apareció un hombre gordito, con anteojos, remera blanca y bermuda clara con un perro golden retriever con el pelo súmamente largo. El individuo con ‘cara de yo no fui’ enviaba adrede al perro al Lago Regatas. El can volvía empapado, se sacudía y mojaba a todo el mundo. Las chicas fueron de las víctimas de las salpicaduras, increparon al hombre que apenas discutió unos segundos y desapareció. Cuando las chicas buscaron los celulares que estaban sobre la lonita, no estaban. Tres tipos que trabajaban en sociedad con el delincuente del perro, se los habían llevado. Esta escena ocurrió un centenar de veces, a lo largo de los 10 diez días del recital. Las víctimas no hicieron la denuncia, ni antes ni después, primero porque no vale la pena y segundo porque se perdían el recital o bien ya había terminado y querían volver a La Plata. De este modo y de otros como en arrebatos, pungueos en colectivos, trenes y subtes, 10 mil teléfonos celulares fueron robados durante los recitales de Coldplay, a un promedio de 1.000 aparatos robados por cada recital", dijo Javier Miglino, abogado Especialista en Seguridad y Director de Defendamos Buenos Aires.

Un drama que surge tras la serie de espectáculos. "Todas las víctimas de robos de teléfonos celulares, le indicaron a Defendamos Buenos Aires que no pudieron hacer absolutamente nada para evitar los robos", dijo Miglino.

El daño es millonario. "Los ladrones no roban teléfonos viejos ni baratos, siempre buscan teléfonos de gama media o alta. De ese modo y haciendo un promedio de 20.000 pesos por cada aparato sustraído; nos da un botín de 200 millones de pesos, por los 10.000 teléfonos celulares robados. Lo que nos exime de mayores explicaciones", analizó Miglino. La organización, tal como se expresó, había realizado una investigación al comienzo de los espectáculos del grupo, dando cuenta del accioonar de la denominada Mafia de los Trapitos. Allí se denunció que las personas estacionaban sus autos lejos del estadio, pero igualmente debían pagar peaje de unos 1.000 pesos, precio aue aumentaba en la medida que se acercaba al estadio, llegando a los 5.000 o 10.000 pesos. Tras instalar el tema, lo controles se acrecentaron, incluso hubo detenciones de trapitos en plena "tarea" de cobrar a las personas por estacionar en la vía pública.