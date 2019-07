Con la reanudación de los alegatos, Cristian Aldana aseguró que lo están torturando

Tras la última audiencia que se desarrolló el viernes pasado, Aldana grabó y difundió un audio y “contó su verdad”. En este marco, aseguró que “el tribunal, el fiscal y la querella están dando información que es falsa. Me están acusado de dilatar el proceso del juicio cuando todo esto es mentira. Estoy preso y soy el mayor interesado en que se termine todo esto”.

En otro fragmento de la grabación el músico remarcó que quiere “un juicio justo” y no “este mamarracho judicial”. “No me aceptan las pruebas, no se investiga a fondo, no me aceptan los careos, no me aceptan los testigos que están faltando. Me quieren quebrar anímica, psicológica y físicamente, haciéndome pasar por el tormento de realizar tres audiencias por semana, donde me llevan sin comer, sin dormir, encerrados en calabozos sin colchón, helados, y viajando con esposas encadenado como un animal. Me están torturando y me quieren condenar ya”, agregó.

En el proceso judicial, que ya lleva más de un año y por el que pasaron más de cien testigos, las querellas pidieron 40 y 20 años de prisión por considerar que se probaron los delitos durante el juicio y que no existen atenuantes para su conducta "perversa". El viernes comenzó la etapa de alegatos del fiscal, pero tras varias horas de exposición se decidió que continuara hoy, donde se cree que pedirá la pena.

El viernes, Aldana volvió a interrumpir a los gritos la audiencia y debieron sacarlo de la sala. La fiscalía, a cargo de Guillermo Pérez La Fuente remarcó las maniobras permanentes de dilación del músico, detalló cómo sus garantías procesales estuvieron cubiertas, cómo las víctimas no pudieron estar en el juicio a casa de la estrategia de defensa, y analizó las canciones de El Otro Yo como prueba de las conductas de Aldana.

Sebastián Da Vita, abogado que representa a cuatro de las denunciantes, pidió 40 años de prisión para el músico, por considerar que se probaron los delitos durante el juicio y que no existen atenuantes para su conducta "perversa".

"La versión de Aldana de que se vio superado por la lujuria de dos jovencitas de 14 y 15 años no es creíble en boca de un hombre de 35", dijo la querella y destacó: "Todas las víctimas eran niñas, casi adolescentes, con un comportamiento lábil e influenciable, con algún problema en sus hogares y en un estado de vulnerabilidad".

Por su parte, Gabriela Conder, abogada querellante de una de las denunciantes pidió 20 años de prisión para el músico porque todos los integrantes de El Otro Yo, "formaban una red de cooptación de menores para Aldana. Si nos mostró cómo puede manipular los tiempos de este juicio, siendo nosotros adultos, imaginemos cómo manipulaba a niñas de 13, 14 y 15 años. Siempre fue la satisfacción de su deseo a través de su personalidad narcisista".