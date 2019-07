Condenaron a Cristian Aldana a 22 años de cárcel por abuso sexual

Así lo decidió el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 25, quien consideró que el intérprete, quien llegó a la audiencia con traje negro, camisa blanca y un cartel que decía “Sin defensa no hay justicia”, pero que no estuvo en la lectura del fallo, no pudo probar su inocencia.

“Ya no nos callamos más” y “Abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer”, gritaban eufóricas en el recinto las víctimas y sus familiares, abrazadas y felices, tras la lectura del fallo condenatorio al intérprete.

“Son una cantidad de años que sientan un precedente en cuanto a abusos”, resaltó Ariel Carolina, víctima de Cristian Aldana, y agregó que a pesar de que no se va a reparar el daño “sí ayuda a que las personas puedan hablar de aquellos que las violentaron o la abusaron”.

“Él decía que había una relación de amor, cuando en realidad eran violaciones”, subrayó Gabriela Conder, integrante de la gremial de Abogados, y calificó a Aldana como “una persona totalmente cobarde”, en referencia a su ausencia durante la lectura del fallo.

victimas Aldana Foto: Victoria Egurza/Telam

“Quieren usarme como trofeo de guerra”, había asegurado Aldana en sus últimas palabras antes de la lectura de la sentencia. La fiscalía había pedido 35 años de cárcel para el cantante a raíz de seis casos comprobados con siete denuncias. “Es irracional, ilógico, desmedido, desalmado y sin pruebas”, cuestionó.

ADEMÁS:

Caso Diego Román: "Nunca vi algo así", afirmó el forense

Investigan nueve abusos sexuales

La audiencia, que se realizó en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 25, ubicado en Paraguay al 1500, comenzó con las palabras finales de Aldana y finalizó con la lectura del veredicto.

De esta manera, terminó el juicio que estaba programado para desarrollarse en cuatro meses y ya lleva más de un año, y por el que pasaron 83 testigos.

La semana pasada el fiscal Guillermo Pérez La Fuente pidió 35 años de cárcel para Aldana por seis de los siete casos que se le imputan, en tanto para el séptimo pidió la absolución por falta de pruebas; las querellas habían pedido entre 20 y 40 años de prisión.

El exlíder del Otro Yo condenado a 22 años de prisión por abuso sexual de menores

Ante una situación de violencia de género, siempre es recomendable realizar la denuncia. Se puede llamar al 144. También se puede acudir a Comisarías de la Mujer y la Familia o, eventualmente, a cualquier comisaría cercana. También se puede recurrir al Juzgado de Garantía de turno o fiscalía. Acá,todos los organismos dependientes del Estado Nacional donde se podrán hacer las consultas y las denuncias pertinentes