Condenaron a tres policías por feroz ataque a un joven

El tribunal a cargo del debate condenó a Pablo José Escudero a la pena de siete años de prisión efectiva e inhabilitación especial por diez años por ser declarado autor penalmente responsable del delito de vejaciones y lesiones gravísimas y a Lucas Exequiel Medina a tres años de prisión efectiva e inhabilitación especial por el término de seis años por vejámenes en carácter de coautor.

En tanto, los jueces Diego Piedrabuena, Daniel Varessio y Andrés Repetto condenaron al policía Romualdo Mardones Vázquez a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por cuatro años, más reglas de buena conducta, por ser declarado autor penalmente responsable calificado como vejámenes en carácter de coautor.

Al finalizar la audiencia la madre de Facundo, Adelina, expresó que "no hay conformidad con lo que ha sufrido Facundo y lo que sufre la familia día a día", pero manifestó tranquilidad "porque al menos dos van a tener prisión efectiva".

ADEMÁS:

Otorgaron el arresto domiciliario al empresario Horacio Conzi

Ofrecen $500.000 de recompensa para hallar a un violador que está prófugo

"Yo sé que estas personas no duermen tranquilas desde que tocaron a mi hijo porque él no tenía maldad, no era un chico atrevido. Nada va a justificar lo que le hicieron a mi nene", concluyó la mujer. En tanto, el abogado querellante Emiliano Saavedra, señaló que la sentencia "no colma las expectativas porque nosotros habíamos pedido el máximo".

Además, en diálogo con Télam explicó que "esta es una etapa intermedia porque la defensa va a impugnar. Por lo cual tendremos una audiencia más con un tribunal colegiado y si confirman la sentencia hay diez días más para apelar al Tribunal Superior de Justicia".

El hecho ocurrió el 8 de marzo de 2018, cuando Agüero intentó escapar de la Policía, que previamente lo había responsabilizado por haber robado un perfume.

Si bien lo acusaron de robo, su madre explicó que cuando le dieron las pertenencias de su hijo, encontró el ticket de la compra del producto que supuestamente había sustraído. Las cámaras de seguridad del hall del edificio donde el joven fue golpeado hasta quedar inconsciente registraron el ataque y el video se viralizó luego del episodio.