Otorgaron el arresto domiciliario al empresario Horacio Conzi

Este beneficio fue otorgado el 13 de abril pasado por el Juzgado de Ejecución Penal 2 de San Isidro y Conzi (59) salió de la Unidad 48 del partido de San Martín, en el noroeste del conurbano, y se alojó en su domicilio con una pulsera electrónica.

Al día siguiente de salir de la cárcel, el empresario subió una fotografía suya a su perfil de Facebook en la que se lo veía sentado junto a una mesa en un jardín de un chalet.

En esa misma red social, Conzi publicó el 30 de abril el siguiente texto: “Que lindo estar en casa, vida nueva, empresa nueva, saludable 1000%, estoy intacto a pesar de todo gracias a mi filosofía de vida no me he contaminado, todo lo contrario y además salve muchas vidas más de 20 diabéticos y 11 cancerígenos”.

“Estoy anonadada”, dijo esta tarde a Télam María Eugenia Schenone, hermana de Marcos, quien se enteró de la situación de Conzi justamente a través de Facebook. “No sabía que le habían dado el arresto domiciliario. Nos deberían haber informado. Es todo incertidumbre”, señaló la mujer, indignada.

Por su parte, Conzi ya había solicitado otros beneficios previamente, como en diciembre de 2014 cuando pidió salidas transitorias del penal de Campana, donde estuvo alojado hasta antes de ser derivado a San Martín.

En aquella oportunidad, su defensa basó su requerimiento en la “Ley de Estímulos”, a partir de la cual un condenado resta meses del cómputo de su pena cuanto más cursos, estudios y trabajos haga en prisión.

En ese sentido, Conzi aseguró en aquel entonces que había realizado cursos de apicultura, Inglés, universitarios e, incluso, terminado el secundario; por lo que su defensa calculó que le correspondían 15 meses menos de condena; aunque ese beneficio fue finalmente rechazado.

horacio conzi POSTEO FACEBOOK

En ese mismo 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena de 24 años y 9 meses de prisión para el dueño del ex restorán “Dallas” de Martínez, quien estaba detenido desde mediados de marzo de 2003.

Al momento de ser capturado, Conzi llevaba casi dos meses prófugo por el crimen de Schenone, entonces de 23 años, cometido el 16 de enero de ese año.

Ese día, el empresario efectuó 14 balazos con una de sus pistolas 9 milímetros contra el remís en el que viajaba la víctima junto a un amigo, dos chicas y el chofer. A raíz del ataque, Schenone murió de tres balazos en la espalda, mientras que las dos chicas y el remisero resultaron heridos y su amigo ileso.