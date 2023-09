Conmoción en Lobos: dieron a conocer de qué murió el padre del funcionario judicial

Fuentes policiales informaron a Télam que los médicos legistas de la morgue de la Policía Científica de La Plata concluyeron que el cadáver no presentaba golpes u otro tipo de lesiones e informaron que víctima tenía problemas cardíacos previos.

La causa fue caratulada por el momento como un "homicidio en ocasión de robo", delito que según el artículo 165 del Código Penal prevé de 10 a 25 años de cárcel. Si bien se estima que el hecho ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, el cuerpo del era padre de Matías Belardinelli, secretario de la Fiscalía General de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA) fue hallado recién cerca del mediodía en su vivienda ubicada en la calle Berro al 200, esquina Sarmiento, de la mencionada localidad del interior de la provincia de Buenos Aires.

Fueron familiares quienes llegaron hasta su casa preocupados porque no se había presentado a almorzar como era costumbre con ellos y tampoco atendía los llamados telefónicos que le realizaron. El cadáver se encontraba en su habitación, boca arriba, con las manos atadas con el cable de un aparato para tabletas repelentes de mosquitas marca Fuyi y los pies con una sábana.

Camioneta Omar Belardinelli.jpg La camioneta de Omar Belardinelli apareció abandonada en La Matanza.

Más allá de las ataduras, los médicos que revisaron el cuerpo en la escena del hecho, no notaron ningún tipo de herida o lesión, algo que luego confirmó la autopsia. La vivienda presentaba signos de violencia, ya que una reja de la cocina había sido barreteada y se presume que por allí irrumpieron los ladrones.

En tanto, se estableció que varios ambientes de la casa se encontraban revueltos, por lo que los investigadores creen que el o los delincuentes estuvieron varios minutos buscando elementos de valor para llevarse. "La casa era una mugre, estaba todo revuelvo y la familia no sabe cuánto dinero podría tener allí. Tenía una distribuidora de alimentos y en la casa había plata, no sabemos si los delincuentes no la vieron", precisó un efectivo citado por Télam.

El robo y la aparición de la camioneta de la víctima

La familia de la víctima, en tanto, denunció el robo de una camioneta Toyota Hilux doble cabina. El rodado fue hallado abandonado en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. Aunque los delincuentes pretendieron incinerarlo, fracasaron en su intento.

Un vecino de la cuadra de Voissin al 4800 de la mencionada localidad del oeste del Conurbano fue quien el domingo por la tarde llamó a la Policía para denunciar que la camioneta obstruía la salida del garaje de su casa desde la mañana. El hombre explicó que, al pasar las horas, decidió abrir la puerta, vio que tenía un asiento incinerado y al ver las noticias en Internet, se dio cuenta que podía ser el vehículo robado al hombre que había aparecido muerto en Lobos.

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata y la SubDDI de Brandsen llegaron hasta el lugar y pusieron a resguardo el vehículo para luego someterlo a peritajes en busca de huellas dactilares que puedan llevar a el o los autores del hecho.

El fiscal Roberto Berlingieri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Saladillo, junto a la ayudante fiscal de Lobos, Gisela Dupraz, están a cargo de la investigación y ordenaron las pericias a la casa. Los investigadores están analizando además cámaras de seguridad de la zona para poder identificar sospechosos.

Entre esos videos, hay uno clave en el que se ve que a las 3.48 de la madrugada del domingo, se llevan la camioneta Toyota de la víctima y unos segundos más tarde aparecen otros autos pasando que están siendo investigados.

El testimonio de una testigo

Una joven que se identificó como Belén y que vive enfrente de la casa de la víctima, fue testigo de ese momento en el que el o los delincuentes se llevaban la 4x4, pero dijo que no vio nada extraño y pensó que era el propio Belardinelli saliendo de su casa.

"No llegué a ver cuántas personas había. Cuando yo llegué prendieron la camioneta y se fueron. Lo único que me llamó la atención es que salió a esa hora y rápido. Pensé que era Omar pero era raro porque no salía a esa hora", dijo Belén al canal C5N.

La fiscalía investiga quiénes fueron las últimas personas que tuvieron contacto con la víctima. Varios vecinos y amigos del comerciante lo despidieron con mensajes en las redes sociales: "Que terrible, no se puede creer, lamentamos mucho tu partida tan inesperada, ´Omarchus´ como te decíamos. Voy a extrañar tus jazmines que regalabas sabiendo lo mucho que me gustan. Una persona siempre con buena onda. QEPD ´Omarchus´", escribió una usuaria de Facebook.

Por su parte, como Belardinelli fue presidente de la Asociación de Atletismo Lobense (ADAL), la institución también le dedicó palabras de afecto: "Hoy todos estamos muy tristes porque Omar Belardinelli no sólo fue presidente de ADAL, más aún fue alguien muy querido por todos los que formamos la familia del atletismo lobense. No sólo supo vivir con alegría, sino que logró generar una sonrisa en cada persona que se cruzaba en su camino. Se mantuvo joven de espíritu hasta el último día y nos dejó la certeza de que más allá del dolor tuvimos la suerte de compartir este camino con una persona como Omar. Desde ADAL acompañamos en este momento a su familia y a todos los que sentimos su injusta partida".

Los comerciantes de Lobos anunciaron para las 19 de este lunes un apagón de vidrieras para reclamar exigir justicia y el esclarecimiento del caso.