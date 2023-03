Córdoba: una mujer protagonizó un violento cruce con dos agentes de tránsito

En las ultimas horas se viralizó un video del momento, que ocurrió en la ruta E53 que une la capital de la provincia con las Sierras Chicas, donde los policías le exigieron a la conductora de un DS3 que estacionara en la banquina y les entregará la licencia de conducir.

“Correte del auto”, le advirtió la automovilista al oficial. Luego, entre gritos e insultos, la mujer avanzó con el auto y enseguida se escuchó el reclamo del agente: “Señora, me está pisando”.

Mientras el otro policía grababa la insólita escena con su celular, la conductora no desistía de su postura. "¡Me quiero ir a mi casa, la con… de tu madre!", se la escucha gritar, y en otro tramo del video agregó: "¿Querés que me baje la ropa también así me filmás? Te creés que porque tenés este palito te vas a hacer el pelo… ¿Sabés los nervios que me estás haciendo pasar a mi? Cretino de m… ¡Déjame salir, me chupa un hue… los testigos!".

Como consecuencia de su accionar, la mujer fue trasladada a la Unidad Judicial de Villa Allende, donde se la imputó por los delitos de resistencia a la autoridad, amenazas y daño a la propiedad privada (por haber -supuestamente- dañado el celular de uno de los agentes al tirárselo contra el parabrisas de su propio auto).