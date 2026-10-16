El relevamiento, elaborado a partir de las notificaciones recibidas del Organo Nacional de Revisión de la Ley de Salud Mental (ONR) y al MPT, permitió identificar 1.876 notificaciones asociadas al riesgo suicida sobre un total de 3.135 informes de internación recibidos por el ORN. Otro aspecto relevante es la reiteración de las internaciones, puesto que 1 de cada 10 niñas, niños y adolescentes vuelve a internarse dos o más veces. En total, las 745 internaciones sistematizadas por el MPT corresponden a 639 personas.

Se advirtió a su vez que las internaciones se presentan a edades cada vez más tempranas y que las mujeres adolescentes de entre 13 y 15 años conforman el grupo de mayor incidencia, constituyendo la mitad de las internaciones. Según notificó el informe, 6 de cada 10 internaciones se realizan en hospitales públicos.

El informe también profundizó en los motivos que dan lugar a las internaciones, siendo el motivo de internación más frecuente la ideación suicida irreductible en más del 50% de los casos, la cual refiere a pensamientos persistentes, recurrentes o intrusivos sobre el deseo de morir o quitarse la vida que no ceden fácilmente ante la razón, las distracciones o los argumentos habituales de alivio; por su parte, los intentos de suicidio comprenden el 36,3% de las internaciones y las autolesiones con riesgo autolítico, el 9,4%. De las internaciones por intento de suicidio, 6 de cada 10 son por sobreingesta medicamentosa.

El relevamiento también analizó quiénes acompañan a niñas, niños y adolescentes durante las internaciones. En ese sentido, 6 de cada 10 acompañantes son mujeres.

La Asesora General Tutelar de CABA, Carolina Stanley, afirmó que frente a la problemática tan compleja que revela el informe "necesitamos construir una sociedad y, especialmente, instituciones capaces de escuchar antes, detectar las señales, acompañar sin juzgar y garantizar que ningún niño o adolescente quede solo frente a aquello que no puede expresar o atravesar. La escucha constituye una herramienta concreta de prevención y una forma de garantizar derechos".

Asimismo, el Ministerio Público Tutelar desarrolla distintas acciones destinadas a fortalecer la promoción de derechos y la prevención de situaciones de vulneración en la niñez y adolescencia. Durante 2025, el organismo capacitó en materia de derechos a 3.680 niñas, niños y adolescentes que concurren a escuelas de gestión pública y privada de CABA. Las capacitaciones, basadas en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, buscan acercar herramientas para que puedan reconocer sus derechos, identificar situaciones de violencia y saber dónde acudir cuando éstos son vulnerados.

Por otro lado, Andrés Tate (M.N. 142.316), médico especialista en Psiquiatría del Departamento Especializado en Salud Mental y Derechos Humanos del MPT, destacó la importancia de la prevención activa en el ámbito doméstico, señalando que "cuidar la salud mental de chicas y chicos no es una tarea exclusiva de terapeutas en un consultorio; es una responsabilidad colectiva de las familias, el Estado y la comunidad entera. Cambiar de conducta, aislarse súbitamente o manifestar desesperanza son señales que demandan una escucha activa sin juzgamientos".