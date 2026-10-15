El video de Claudio Barrelier a la mamá de Agostina Vega: "Entregaste a tu hija"

En otro tramo del mensaje, el acusado volvió a exigirle a Heredia que se presentara frente a él y dijo que tenía información sobre un vehículo que habría ido a buscar a la adolescente a su casa.

“Animate, animate a estar al frente mío de una vez por todas. Animate a estar al frente mío, para que la gente que me odia sepa la verdad”, sostuvo.

Finalmente, responsabilizó a la mujer por una supuesta llamada telefónica relacionada con ese episodio. “Para que lo cuentes de una vez por todas, que las personas que mandaron ese auto esa noche, a que la busquen en mi casa, fuiste vos, vos hiciste ese llamado por teléfono”, afirmó.

Desmintieron el intento de suicidio de Claudio Barrelier.

Declaró Claudio Barrelier

Por su parte, Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de la adolescente Agostina Vega en la provincia de Córdoba, fue indagado en el marco de la causa paralela en la que se encuentra imputado por tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI) y negó los hechos.

La audiencia de este jueves se llevó a cabo de forma virtual desde la cárcel de Cruz del Eje, en la cual se le amplió el hecho por la tenencia de cuatro imágenes de contenido sexual en las que participan menores de edad, de acuerdo con la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas.

Ante esta ampliación, frente al fiscal Juan Ávila Echenique solo mencionó no tener relación con los hechos y luego se abstuvo de declarar.

Un dato importante que se expuso durante la audiencia es que en esta investigación "no hay ninguna imagen que corresponda a Agostina Vega", en relación a lo mencionado previamente por medios de comunicación.