El video de Claudio Barrelier a la mamá de Agostina Vega: "Entregaste a tu hija"

El principal acusado del femicidio de la adolescente en Córdoba le envió desde la cárcel un comprometedor mensaje a la madre de la víctima.
Claudio Barrelier le envió un video a la mamá de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, que se grabó tras su declaración virtual desde la cárcel de Cruz del Eje, en el marco de una causa en la que está acusado por tenencia de material de abuso sexual infantil.
El acusado dirigió un mensaje a Melisa Heredia y le pidió que estuviera “frente a frente” para hablar sobre el femicidio de la adolescente. “Melisa, quiero que estés frente a frente para poder, de una vez por todas, que se sepa la verdad”, comenzó. Y luego insistió: “Necesito tenerte de frente para que se sepa la verdad, para que se sepa. Tu familia te va terminar odiando, van a saber que vos entregaste a tu hija”, sostuvo.
Por otra parte, el acusado señaló que la madre de Agostina había participado en supuestas situaciones de explotación sexual de la adolescente. También afirmó que Agostina habría hablado con compañeras del colegio sobre presuntas grabaciones de contenido sexual realizadas por su madre.
“Tu hija misma salió a decir a compañeras del colegio que hacías pornografía y que vos la producías pornografia con tu celular y todo lo veía tu hija. Sus compañeras se reían”, comentó Barrelier.
En otro tramo del mensaje, el acusado volvió a exigirle a Heredia que se presentara frente a él y dijo que tenía información sobre un vehículo que habría ido a buscar a la adolescente a su casa.
“Animate, animate a estar al frente mío de una vez por todas. Animate a estar al frente mío, para que la gente que me odia sepa la verdad”, sostuvo.
Finalmente, responsabilizó a la mujer por una supuesta llamada telefónica relacionada con ese episodio. “Para que lo cuentes de una vez por todas, que las personas que mandaron ese auto esa noche, a que la busquen en mi casa, fuiste vos, vos hiciste ese llamado por teléfono”, afirmó.
Por su parte, Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de la adolescente Agostina Vega en la provincia de Córdoba, fue indagado en el marco de la causa paralela en la que se encuentra imputado por tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI) y negó los hechos.
La audiencia de este jueves se llevó a cabo de forma virtual desde la cárcel de Cruz del Eje, en la cual se le amplió el hecho por la tenencia de cuatro imágenes de contenido sexual en las que participan menores de edad, de acuerdo con la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas.
Ante esta ampliación, frente al fiscal Juan Ávila Echenique solo mencionó no tener relación con los hechos y luego se abstuvo de declarar.
Un dato importante que se expuso durante la audiencia es que en esta investigación "no hay ninguna imagen que corresponda a Agostina Vega", en relación a lo mencionado previamente por medios de comunicación.
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