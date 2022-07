El debate tiene lugar en la misma sala del entrepiso de los tribunales de San Isidro ubicados en la calle Ituzaingó 340, donde se hicieron los dos primeros juicios, el primero al viudo Carlos Carrascosa en 2007 y el segundo en 2011 a los familiares y amigos acusados de encubrimiento, hoy todos ellos absueltos o sobreseídos en distintos fallos judiciales.

La primera jornada de este debate que esta a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, presidido por el juez Federico Ecke e integrado por sus colegas Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, se limitará a que cada una de las partes exponga sus lineamientos y planteos iniciales y a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio.

El canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires transmite la jornada inicial, pero no cuando en las otras 30 audiencias previstas comience a exhibirse la prueba o declaren los 145 testigos citados.

El viudo Carrascosa (77), que por primera vez en la historia de la causa será particular damnificado en este expediente, luego de haber sido imputado, juzgado, condenado y absuelto de manera definitiva, el miércoles no asistirá al juicio, ya que tomó la decisión de incorporarse a las audiencias luego de que declare como testigo, algo que no va a ocurrir en las primeras jornadas, según las fuentes consultadas por Télam.

Carrascosa, y también su cuñada María Laura García Belsunce, están representados como damnificados por el abogado Gustavo Hechem, quien ahora es el dueño del chalet del country Carmel de Pilar donde asesinaron a la víctima hace 20 años.

En diálogo con la prensa al llegar a los tribunales de San Isidro, Hechem dijo espera que se haga justicia y que tienen “muchas expectativas”.

“Nosotros consideramos que hay una responsabilidad penal de Pachelo y estos vigiladores”, dijo al hacer referencia al exvecino y principal acusado y a los otros dos imputados, Norberto Glennon y José Ortiz.

Cuando le preguntaron de los tres, quién fue el autor del homicidio, Hechem respondió: “Para mí, Pachelo. Creo que hubo una contribución de los otros vigiladores. Pero no tengo ninguna duda, por su agresividad, por su entrada a las casas y por una serie de comportamientos previos y posteriores que son idénticos en todo este raid delictivo que viene haciendo desde el año 1996 y que espero que la justicia lo ponga en su lugar de una vez por todas”.