Al menos cuatro micros llegaron pasadas las 19 al Obelisco porteño provenientes de Florencio Varela colmados de vecinos y amigos de Lucas que hacían flamear banderas argentinas.

La convocatoria la hicieron Cintia López y Mario González, los papás de Lucas, y el único pedido que realizó fue que cada uno se acerque con una vela encendida

Cintia López, la mamá de Lucas, mostró un par de botines de fútbol a los que definió como "el arma" de su hijo: "esto era el arma de mi hijo, todos los botines rotos, gastados y me lo acribillaron", dijo la mujer sin poder contener las lágrimas.

"Mi hijo era una criatura, un bebé de 17 años que todavía dormía conmigo, yo le preparaba la ropa para ir a entrenar, lo llevaba a la escuela a entrenar", recordó frente a una multitud venida desde Florencio Varela.

“Lucas me da fuerza y le pido que no me abandone para darle fuerza a mi familia. Tengo que seguir trabajando humildemente y llevar este difícil camino que nos toca seguir”, comenzó Mario González, el padre del joven, sobre el escenario ubicado en las puerta de Tribunales.

Acompañados por varios autos que hacían sonar sus bocinas, dos micros de dos pisos y otros dos de los tradicionales escolares pasaron por el Obelisco, donde también fueron aplaudidos, y continuaron viaje a Talcahuano 550.

Allí, decenas de personas, muchas de ellas jóvenes y familias, ya se concentraban con carteles que reclamaban "Justicia por Lucas" y pedían "Basta de Gatillo Fácil".

Algunos conocidos de las víctimas han remeras blancas con la cara de Lucas y una leyenda en el frente que reclamaba Justicia y otra en la espalda que decía "Mi cara, mi ropa y mi barrio, no son delito".

Luego, los manifestantes comenzaron a cantar "Yo sabía, yo sabía, que a Lucas lo mató la policía", lo que fue ovacionado por los asistentes a la marcha.