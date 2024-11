Crimen en San Miguel: defendía a su hijo y fue asesinada por una lanza tumbera que impactó en su ojo

Es allí cuando la víctima sale a resguardar a su hijo y es atacada con una lanza tumbera que le impactó en el ojo, provocándole la muerte casi de manera instantánea, debido a que cuando llegó al hospital zonal ya estaba sin signos vitales.

Acerca del agresor, hay un sospechoso que ya fue detenido y aunque no hay precisiones, se dice que está ligado a la venta de drogas en el barrio Santa Brígida.

“Ella estaba durmiendo y salió de la casa porque a mi sobrino le chocaron el auto con el que trabaja de remisero. Cuando mi sobrino ve que le rompieron todo el auto, se pelea y viene J.M., y le tira una lanza en el ojo a mi hermana y me la desploma ahí mismo”, contó la hermana de la víctima a los medios presentes en el lugar.

En este marco de dolor, los familiares reclaman respuestas: “Necesito justicia por mi hermana, porque me la mataron sin motivo. Me la mataron acá mismo con una lanza con la que le reventaron la cabeza, estando la Policía, que no hizo nada”.

Según aportaron testigos a los investigadores, el hombre que mató a Guzmán con un arpón tumbero huyó del lugar.

Sin embargo, la Fiscalía N°20 de Malvinas Argentinas, que quedó a cargo de la investigación, dejó trascender que ya hay un sospechoso detenido, del que no aportó precisiones, salvo que estaría relacionado al narcomenudeo en el barrio Santa Brígida, en San Miguel.

Embed

Asesinaron a un joven de 19 años en una fiesta en La Plata: hay un prófugo

Un joven de 19 años fue asesinado en una fiesta en La Plata y por el caso hay un prófugo. Se cree que la víctima y su agresor ya habían tenido discusiones previas y durante el encuentro se enfrentaron en una pelea que terminó de manera fatal.

El crimen tuvo lugar el martes a la madrugada durante una fiesta en una casa privada, ubicada en 35 entre 154 y 155, Melchor Romero. De acuerdo a lo manifestado por los testigos, ambos jóvenes comenzaron a discutir y de un momento a otro uno de los involucrados sacó un cuchillo y atacó al otro, provocándole lesiones en la espalda y el abdomen.

Pese a que el chico, identificado como Ángel Villalba, fue trasladado al Hospital Alejandro Korn, donde fue operado de urgencia, los médicos confirmaron que falleció producto de la gravedad de las heridas.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1, a cargo de la fiscal Ana Medina, quien caratuló el caso como homicidio y ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad para tratar de dar con el agresor, quien se dio a la fuga.

Sobre la víctima, el medio El Día, informó que contaba con varios antecedentes penales por diversos delitos, como robo y hurto, por los que ya había estado detenido.

Ahora, la Justicia trata de saber si su prontuario delictivo está relaciono o no a su crimen o si la disputa entre ambos es por otra cuestión.