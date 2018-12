Cuatro hombres detenidos por el robo en la casa de "Batata" Clerc

Al tomar conocimiento de las aprehensiones, “Batata” Clerc en su cuenta de la red social Twitter escribió: “Pude decirle a mi hija: Amor, ya llevaron a la cárcel a los ladrones que estuvieron en casa. Su cara?. De alegría y suspiró de alivio”, además de brindar su reconocimiento al accionar de las autoridades y solicitar a la Justicia que los condenen, sin beneficios de salidas anticipadas.

Una huella en un tablet, un número y una letra de una patente, imágenes de videos de cámaras de seguridad y escuchas telefónicas fueron la clave para identificar a estos imputados. En tal sentido, se pudo establecer que los asaltantes habían organizado un viaje para cometer robos en la ciudad de Mar del Plata. Efectivos de la DDI de San Isidro y de la SubDDI Vicente López interceptaron a los sospechosos cuando circulaban por la Autovía 2, a la altura del partido bonaerense de Chascomús, en la misma camioneta Renault Sandero Stepway utilizada en el hecho que tuvo como víctima al ex tenista y actual comentarista de trasmisiones deportivas.

“La letra “J” y el número “7” de la patente de la camioneta Sandero ya habían quedado registradas en imágenes de otro robo ocurrido en Vicente López cuatro días antes del asalto en lo de “Batata” Clerc”, se indicó. Los apresados fueron identificados como Guillermo Vargas, Marcos Toribio Villagran, Damián Rimer y Julio Santiago Flores, todos mayores de edad y la mayoría con varios antecedentes penales. “Uno de ellos tiene una fuga de una comisaría y además esta elevado a juicio oral por un abuso sexual cometido contra un interno en el penal de Ezeiza”, trascendió.

También se utilizó en esta investigación el software “morfoface” de la Policía Federal Argentina, que permitió comparar el rostro de otro de los acusados con el de uno de los ladrones que quedó filmado por las cámaras de seguridad de la casa de José Luis Clerc.

Otro de los imputados quedó comprometido en la causa del robo, cuando el sistema AFIS -la base de datos de huellas dactilares de personas con antecedentes penales-, identificó como suya una huella dactilar levantada en un iPad que no se llevaron de la casa del ex tenista. El fiscal Gómez realizó tres allanamientos en su búsqueda que dieron resultado negativo, y por escuchas se determinó que se escondía en el barrio Ciudad Oculta de Villa Lugano o en la villa Puerta de Hierro de La Matanza.

Una de esas comunicaciones telefónicas fue la que alertó a los investigadores a que la banda estaba por ir a Mar del Plata a cometer una serie de “entraderas” y permitió las detenciones cuando viajaban por la Autovía 2 en la Sandero Stepway.

Desde ambas fiscalías llegaron a la conclusión de que la banda siempre tenía el mismo modus operandi: tanto en Olivos como en Martínez, los delincuentes entraron hablando por teléfono, golpearon a las víctimas con armas y si bien en un principio se pensó que usaban copia de llaves, ahora se cree que abrían las puertas con algún plástico o tarjeta. El hecho ocurrió alrededor de las 20 del pasado viernes 30 de noviembre, cuando Clerc (de 60 años), su hija de 7 años y una amiguita de 8 se encontraban en el patio trasero de su vivienda, ubicada en Monasterio al 1800 de Oliuvos, a tanto solo una cuadra y media de la Quinta Presidencial.

Al ir hacia la parte delantera de la propiedad, el ex tenista advirtió que había tres ladrones que acababan de ingresar armados sin haber violentado ninguna abertura. De inmediato, lo intimidaron con un arma de fuego y le pegaron un fuerte golpe en la cabeza, tras lo cual llevaron a las nenas a la parte trasera de la casa para que no presenciaran el asalto. Mientras tanto, a “Batata” Clerc lo ataron a una silla con una corbata y comenzaron a exigirle la entrega de dinero en efectivo y otros efectos personales. “Si no entregás todo, nos vamos a llevar a una de las nenas”, lo amenazó uno de los ladrones al tenista en un momento y, de esa manera, logró obtener algo de dinero que había en distintos lugares de la vivienda, además de su teléfono celular, varias alhajas y algunos artefactos electrónicos.