Crimen de Coghlan: pegaron carteles en la casa del principal sospechoso

Otro cartel, pegado en la puerta de la casa donde vive el sospechoso, dice: “Diego no se fugó, a Diego lo mataron y apareció acá. Sólo muere quien es olvidado. Para tener todos paz exigimos justicia”.

En este contexto, el fiscal Martín López Perrando comenzó a tomar declaraciones testimoniales. Estaba previsto que declararan tres personas durante este lunes y mañana martes otras tres. Quienes hablarán frente al funcionario judicial son excompañeros de colegio de la víctima y los obreros de la empresa constructora que encontrar los restos óseos. Estos últimos, además, mantuvieron una conversación con Graf poco después de que descubrieran los huesos de la víctima.

“Dijo que hace muchos años hubo una iglesia y que quizás era un cura que habían enterrado ahí”, recordó Daniel Scarfo, responsable de la obra sobre el diálogo con Graf. En la misma conversación, el único señalado en el caso también dio otra explicación: “Comentó que hubo un establo en el terreno, pero hace muchísimo, tipo 1800″.

“Recordó que cuando hicieron la pileta, pidieron un camión de tierra para nivelar y sugirió que tal vez allí vinieron los restos. Pero si vos hacés eso, es poco probable que vengan huesos humanos completos”, sostuvo Scarfo.

Cristian Graf, el principal sospechoso de la muerte de Diego Fernández, se presentó en la fiscalía

Cristian Graf, el principal sospechoso de la muerte de Diego Fernández, el adolescente que fue asesinado en julio de 1984 y cuyos huesos se hallaron en mayo de este año en una vivienda de Coghlan aledaña a donde vivió Gustavo Cerati, se presentó de manera espontánea en la fiscalía. Fue hasta el edificio judicial, pero el fiscal Martín López Perrando no se encontraba: "Habló con un auxiliar fiscal y se mostró dispuesto a declarar".

Mientras continúa la incertidumbre para saber qué pasó con el joven, de 16 años, los ojos están puestos en Graf, compañero de Fernández en la secundaria, debido a que los huesos fueron encontrados en el patio de la casa de su familia.

Por el momento no hay ninguna imputación ni posible medida de detención contra el ex compañero de Fernández, aunque sí existen sospechas frente a la aparición de los huesos en la vivienda que pertenece a la familia desde la década de 1970.