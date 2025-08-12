Se conocieron los detalles del trío entre L-Gante, Romina Uhrig y una maestra de Onlyfans

"Fuimos a la casa de Elián. Wanda no fue a la casa, y entonces, entre baile, baile y qué sé yo, nos agarra de la manito a las dos. Y bueno, dije ‘esta es la mía, ¿por qué no probar esta fantasía?’ Así que probamos y después yo me doy cuenta y dije ‘es Romina’”, contó Miguelina, sobre cómo fue su encuentro íntimo con el cantante de cumbia 420 y con la ex participante del reality show de Telefe.

"Empezó como una amistad y luego empecé a ir a la casa. No me hago su ‘chica’ porque lo vi con miles de chicas”, definió Fredes, sobre el tipo de vínculo que la une a Elían Valenzuela, con quien se conocen desde hace 3 años cuando ambos participaron de una filmación y con quien, desde entonces, mantuvieron todo tipo de contacto.

“Tenemos fotos en la casa de él. Foto no, perdón, video en la casa de él. Pero es un video íntimo. Eso ya es un video más picante, pero para adultos, digamos”, agregó la modelo, dejando en claro que existe una "prueba" grabada del apasionado encuentro que compartieron con el interprete y con la exdiputada.

QUIÉN ES LA MODELO DEL TRÍO

Para quienes creen no conocer a Miguelina, hay un dato por el que rápidamente van a "caer en cuenta" de quien se trata. Porque Fredes no es otra que aquella maestra jardinera que hace dos años atrás ganó algunos minutos popularidad cuando salió a la luz que alternaba su trabajo en el jardín de infantes con el material para adultos que publicaba en la conocida plataforma hot.

En su momento, esa situación lo que hizo que un padre la hiciese despedir del colegio para el que trabajaba. Y, al parecer, la joven decidió dedicarse de lleno a su segunda alternativa laboral: el armado y la publicación de material elevado de tono.