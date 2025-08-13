El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión

El veredicto fue dictado este mediodía por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Campana.

Contardi fue hallado culpable de abusos sexuales reiterados entre 2015 y 2018 contra su expareja.

Luego del veredicto de la causa, Julieta Prandi se descompensó y un médico entró a la sala del Tribunal donde se encontraba la conductora para poder asistirla.

Tras la atención médica, Prandi brindó sus primeras palabras. “Hoy vuelvo a vivir. Siento que la Justicia finalmente escuchó y les agradezco de todo corazón, es un antes y un después”, explicó Prandi.

Además, agregó: “Espero que a partir de ahora las condiciones para las víctimas cambien, ya que hay demasiados casos en este país a la espera de una resolución”.

Tras varias preguntas sobre su familia, la conductora resaltó: “Mis hijos están cayendo de la gravedad de los hechos”.

También se conoció que el abogado de Contardi renunció a la defensa de su cliente tras la condena por abuso sexual agravado y violencia.

La resolución de los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar llegó tras un calvario de diez años. Si bien los abusos habrían ocurrido entre 2015 y 2018, la investigación se inició recién en 2021 a partir de la denuncia de Prandi ante la UFI N° 4 de Escobar.

Según el relato de la conductora, Contardi comenzó a controlar su vida tras mudarse a un country en Escobar: la alejó de sus seres queridos, no le permitía manejar e incluso la obligó a cambiar su número de teléfono. Las violaciones comenzaron meses después, tras el nacimiento del primer hijo de la pareja. No obstante, ya había signos de agresiones verbales durante el embarazo del niño.

El sometimiento se intensificó tras el parto, ya que —según el relato de Prandi— él la tomaba del pelo y la forzaba cuando ella se negaba a tener sexo. “¿Estás con alguien, putita?”, le preguntaba. Para entonces, ella sentía náuseas cuando oía a su marido llegar a casa.