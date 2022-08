Declaró el médico que atendió a María Marta: "Intenté salvar una vida y terminé preso"

"Yo fui a la casa a tratar de salvar una vida y terminé preso", sostuvo Gauvry Gordon quien ingresó a la sala de audiencias poco después de las 12, el mismo lugar donde, según él, pasó el peor momento de su vida; el 27 de octubre de 2002, él trabajaba en la empresa de emergencias Paramedic, que prestaba servicio para Osde.

Según su relato, "estábamos en la ambulancia y me informan por radio de una mujer con pérdida de conocimiento. Partimos raudamente y creo que llegamos siete o diez minutos después. Cuando llegamos a la guardia no estaba esperando un cuatriciclo y de ahí debemos haber tardado uno o dos minutos más. No nos pidieron datos y nos escoltaron. Creo que llegamos a la casa 19.15".

En la casa nos recibió una persona, que después me enteré que era Carlos Carrascosa. Con mi chofer nos bajamos con todos los elementos (desfibrilador, oxígeno, ampollas de adrenalina) necesarios para reanimar a una persona, porque desde Paramedic me habían informado que respiraba un poquito", relató.

"Cuando ingreso al domicilio, subo la escalera y arriba había dos personas, una mujer y un joven, que luego supe que eran la masajista Beatriz Michelini y Diego Piaza (un estudiante de medicina vecino del country). La mujer me dice que le había estado dando respiración boca a boca y me informa que el marido la había encontrado sumergida la mitad del cuerpo en la bañadera, que la saco y la apoyó en el piso", amplió el médico.

Luego añadió: "La paciente no tenía signos vitales. Hice compresiones toráxicas, le apliqué oxígeno y mediante el desfibrilador comprobé que no tenía actividad cardíaca".

Gauvry Gordon hizo un detallado relato de todo el proceso de cómo intentó reanimarla, que le aplicó ampollas de adrenalina y descargas con el desfibrilidador durante 20 minutos.

Gauvry Gordon explicó que fue lo que pensó sobre el motivo de la muerte: "Nadie me explicó la mecánica de la lesión. Parecía un accidente doméstico. Era un baño complicado. Había un charco de sangre de 20 centímetros entre en el inodoro y el bidet. La bañera estaba llena de agua con sangre. No vi salpicaduras de sangre ni nada que me llamara la atención. Traté de buscar la explicación de lo que parecía una muerte estúpida"

En otra parte de su declaración, señaló: "Es una locura decir que hubo pegamento en la herida. Un orificio con bordes irregulares, mojada es imposible pegarlo".

Antes de concluir con su declaración, el médico sostuvo: "Tendrían que llamar a Molina Pico para saber qué pasó. A mi mandaron preso 15 días. Me destruyeron la vida".

Country-Carmel.jpg El Dr. Gauvry Gordon hizo un detallado relato de todo el proceso dentro del country El Carmel, donde vivía García Belsunce. Archivo.

Pachelo le habría confesado a un compañero de celda que mató a María Marta

La fiscalía del juicio por el homicidio de María Marta García Belsunce aseguró hoy que un preso, que compartió celda con Nicolás Pachelo, le había contado a uno de los fiscales que el imputado le había confesado el crimen y le había revelado dónde estaba el arma homicida. El supuesto testigo murió el 21 de agosto del año pasado.

El dato fue aportado en la audiencia de hoy por el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, quien planteó la posibilidad de sea su colega de Andrés Quinata quien pueda declarar ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 4 de San Isidro, ya que el supuesto testigo de la confesión murió el 21 de agosto de 2021 en la Unidad 9 de La Plata, del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Ferrarie hizo referencia a Marcelo Maradei, un hombre que compartió una celda con Pachelo en la División de Investigación Penal y Administrativa.