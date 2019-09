"Eran 3 personas, uno de ellos iba recostado sobre la puerta, durmiendo. Los tres iban callados y no me pareció que estuvieran alcoholizados, no noté nada extraño", explicó.

Según el taxista, la persona que se sentó en el asiento del acompañante, que sería Veppo, le indicó que iban a Libertador y Monroe. Pero una vez en el lugar, lo redirigió a Manzanares y Libertador.

Martínez también contó que no entendía la situación cuando lo contactaron: “Yo la verdad que no tenía certeza de nada. No miro los noticieros. La verdad es que me pasé el fin de semana preocupado a ver qué me había mandado yo porque me estuvieron llamando de la radio. Y la operadora me decía que no me podían dar información”, explicó.

Cabe destacar que el taxista pudo ser identificado a través de imágenes de cámaras de seguridad ubicadas en Silvio Ruggieri al 2800, lugar donde Veppo abandonó su automóvil tras el hecho.