El video que complicó la situación judicial de Eugenio Veppo

En principio, este joven, sindicado como responsable de la muerte de la agente Cinthia Choque y las graves heridas sufridas por Santiago Siciliano, había quedado acusado por "homicidio culposo" y el cambio en la acusación le fue comunicada por la jueza de Instrucción, Yamile Bernard, cuando se disponía a dar su versión de los hechos en Tribunales.

Una serie de videos tomados con cámaras de seguridad muestran la audaz huida de Veppo a bordo de su Volkswagen Passat azul con el que surcó la avenida Figueroa Alcorta desde Mariscal Ramón Castilla hasta San Martín de Tours, donde giró hacia al lado de la clínica Mater Dei, tras realizar una maniobra de alta peligrosidad para con los otros vehículos que circulaban por la zona.

En lugar de regresar al lugar del choque y entregarse, Veppo y sus dos acompañantes (el número está en duda según los pesquisas) decidieron abandonar el vehículo en la calle Ruggeri al 2800, lugar en el que se tomaron un taxi, cuyo conductor fue llamado a indagatoria en las últimas horas, tras conocerse la revisión de las cámaras de seguridad.

A raíz del agravamiento de la calificación, el abogado de Veppo, Juan José Ferrari, le aconsejó no declarar hasta tanto puedan trazar una estrategia defensiva. Entonces, tras ser notificado de la nueva imputación, se dispuso el traslado del periodista a la cárcel de Ezeiza, donde quedará alojado mientras se avanza en la investigación de los hechos.

En tanto, el inspecto de tránsito Santiago Siciliano permanece internado "en estado grave, en la sala de terapia intensiva y en situación estable", según el parte emitido por los médicos del Hospital Fernández, que lo asisten desde la madrugada del pasado domingo, cuando fue trasladado hasta el centro asistencial por una ambulancia del SAME.

Según se indicó, el joven, de 35 años se encuentra "estable con asistencia respiratoria mecánica cursando el segundo día de internación en terapia intensiva". Cabe recordar que en el momento del hecho, en el que perdió la vida su compañera Cinthia Choque, Siciliano sufrió heridas graves en la cabeza y en la cintura, con fractura triple de pelvis. Según el parte médico del Hospital Fernández, el paciente permanece "con protocolo de sedación y analgésicos y con monitoreo de presión intracraneana", luego de realizarle " estabilización de pelvis con tutores externos con buena tolerancia". Por su parte, el secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, calificó como una "tragedia indignante" a lo sucedido y confirmó que además de las imágenes de una cámara que se difundieron, ya fueron entregados a la Justicia otros registros donde se observa al automovilista conduciendo en forma imprudente, a alta velocidad y cambiando de carriles.

ADEMÁS:

Veppo asegura que no vio a los agentes atropellados y que no entiende lo que pasó, según su abogado, quien indicó, en declaraciones a la prensa, que por el momento se abstendrá de pedir su excarcelación. "El refiere que cuando se abrió a la derecha se encontró con la humanidad de los agentes de tránsito y después no supo manejar la situación", explicó el letrado, en torno a la posterior fuga del lugar de su cliente.

El conductor que atropelló y mató a una agente de tránsito en Palermo se entregó en la tarde de este domingo, tras mantenerse prófugo durante catorce horas y quedó detenido a disposición en la Comisaría Comunal 1 de la Policía de la Ciudad.

El siniestro vial se produjo en la madrugada del pasado domingo, cuando Eugenia Veppo, de 31 años,, conducía de forma imprudente por la avenida Figueroa Alcorta, a la altura de Tagle, acompañado por un amigo y una chica. Por el impacto, la agente Cinthia Choque, de 28 años, murió en el acto, mientras que su compañero de trabajo, Santiago Siciliano, de 35, resultó herido de gravedad y fue trasladado al Hospital Fernández.