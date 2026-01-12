Detienen a dos acusados por el crimen del peluquero argentino en Tulum

“Ambos están acusado de los delitos de homicidio y lesiones registrados en el Vesica Cenote Club. El motivo de esta agresión obedece al narcomenudeo y tuvo como un saldo de un fallecido y dos lesionados por disputa entre dos grupos criminales”, indicó la Fiscalía.

El fiscal explicó que las tres víctimas trabajaban como guardia de seguridad en dicho bar y que tras el accionar fueron trasladados al hospital del IMSS-Bienestar en Playa del Carmen, donde falleció el argentino. López Salazar sumó que en dicho lugar se encontraron ocho casquillos percutidos calibre 9 milímetros y que con el avance de la investigación se sabrá más información.

Las autoridades estatales aseguraron que reforzarán la seguridad en la zona y avanzarán con las indagatorias para determinar si hay más personas involucradas en el ataque.

El incidente se produjo alrededor de las 14 del pasado 9 de enero, cuando un grupo de sicarios que se desplazaba en motocicletas irrumpió en el establecimiento. Según los reportes policiales, los atacantes efectuaron varios disparos. En este marco, Minucci recibió impactos fatales en el rostro, el cuello, el tórax y los brazos. Fue trasladado de urgencia, pero los médicos confirmaron su deceso este sábado en un hospital de Playa del Carmen.

Minucci era oriundo de Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe. Había llegado a Tulum en noviembre de 2025 con la intención de aprovechar la temporada turística para reunir dinero y regresar a la Argentina en febrero.

Peluquero de oficio, en México realizaba distintos trabajos eventuales en bares y locales nocturnos. Su muerte causó una profunda conmoción entre familiares y amigos, especialmente porque su pareja cursa un embarazo y esperaba su primer hijo.