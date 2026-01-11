Catherine Fulop celebró en bikini la caída de Nicolás Maduro: "¿Los comunistas dónde están?"

En su cuenta de Instagram, Fulop mostró una enorme alegría por lo ocurrido en Caracas tras la noticia de que una unidad de fuerzas especiales enviada por el presidente Donald Trump detuvo a Maduro y su esposa Cilia Flores el fin de semana pasado. “¿Dónde están!? Un poquito de humor en esta hermosa mañana. ¡Venezuela libre!”, escribió Fulop mientras disfrutaba al aire libre bajo el sol, acompañando el video con gestos de celebración y baile.

En el video, la actriz venezolana expresó con emoción: “¿Dónde está China? ¿Dónde está Rusia? ¿Por qué no actuaron? ¿Cuál es la excusa? Maduro está en una cárcel federal y ahora me pregunto, los comunistas… ¿dónde están? ¿Los que iban a enfrentar a los gringos?”. Así volvió a expresar su postura crítica hacia el gobierno chavista.

Al conocerse la noticia de la captura de Maduro en la madrugada del sábado 3 de enero, Fulop reaccionó también desde su cuenta en X y publicó: “¡Dios nos proteja! Llegó el día y se hará justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela”.

Su hija, Oriana Sabatini, se manifestó en las redes sociales con emojis de la bandera venezolana y manos unidas en señal de ruego.

También dejó en claro el apoyo al país de su madre, al publicar el testimonio de Anaís Castro, una locutora venezolana radicada en Argentina, sobre lo que significó para ella la detención de Maduro. En su relato, Castro contó la felicidad y la sensación de alivio que siente, recordando los momentos difíciles que vivió bajo el régimen de Maduro, como ser retenida en el aeropuerto cuando intentó emigrar de su país, tener que pagar para ser liberada y el miedo constante de que mataran a su hermano en la calle.

Tomate el tiempo de escuchar el testimonio de uno de los ocho millones de venezolanos que lograron escapar enteros de su propio pais. Digo "enteros" porque vivir en el exilio no siempre es "salir con vida". Hacelo si todavia crees que un venezolano tiene que justificar su alegria… — ORIANA (@orisabatini) January 6, 2026

“Tomate el tiempo de escuchar el testimonio de uno de los ocho millones de venezolanos que lograron escapar enteros de su propio país. Digo ‘enteros’ porque vivir en el exilio no siempre es ‘salir con vida’”, escribió Oriana Sabatini en su cuenta de X En un llamado a la reflexión, sumó: “Hacelo si todavía crees que un venezolano tiene que justificar su alegría y alivio después de que hayan capturado a uno de los autores que perpetuaron todo este dolor”.