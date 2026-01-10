Monserrat: detuvieron a un motochorro con 17 antecedentes

Intentó robarle un Rolex a un turista italiano en Monserrat y terminó detenido tras una persecución, el acusado tiene 26 años y acumula 17 antecedentes penales.
Un motochorro de 26 años fue detenido en el barrio porteño de Monserrat luego de intentar robarle un reloj de alta gama a un turista italiano. El sospechoso, que se movilizaba en una motocicleta, no logró sustraer el objeto y escapó del lugar, lo que motivó un rápido operativo policial.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Balcarce y Alsina, donde la víctima alertó a las autoridades. A partir de esa denuncia, personal del Departamento Motorizada de la Policía de la Ciudad, junto a efectivos de la Comisaría Vecinal 1D, desplegó un rastrillaje por la zona.
El operativo permitió localizar al imputado minutos después en avenida Belgrano y Paseo Colón, donde fue finalmente aprehendido. Tras su identificación, los agentes constataron que el detenido cuenta con un extenso prontuario delictivo.
Según el parte oficial, el joven registra once antecedentes penales en la Ciudad de Buenos Aires por robos, tentativas de robo y arrebatos, cometidos entre 2017 y 2024, varios de ellos bajo la modalidad motochorro y en situaciones de flagrancia.
Además, posee seis registros judiciales en el sistema SIFCOP, que incluyen procesamientos con prisión preventiva, suspensiones de juicio a prueba y condenas firmes por delitos de robo, dictadas entre 2019 y 2024 por distintos juzgados y tribunales nacionales. El detenido quedó a disposición de la Justicia.
