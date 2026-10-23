Detienen a un jubilado de 71 años que mantenía cautiva a su esposa y sus tres hijos

La intervención institucional comenzó tras la denuncia presentada el 10 de octubre por vecinos, quienes manifestaron su preocupación por el aislamiento extremo del inmueble, y la falta de contacto social de los menores, entre otras cosas.

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Tras reiterados intentos infructuosos de la Policía Comunitaria por tomar contacto con la familia, el 20 de octubre intervinieron el Servicio de Protección de Derechos, y el Equipo Técnico Interdisciplinario - ETI.

Ante la negativa del adulto a permitir el ingreso, el Ministerio Público Fiscal solicitó una orden judicial para inspeccionar la vivienda con la policía, y durante el operativo, se escucharon pedidos de auxilio desde el interior, lo que derivó en la irrupción de la vivienda.

En el lugar, las autoridades encontraron a los integrantes de la familia confinados en diferentes sectores de la casa, y procedieron a la detención del acusado.