Detienen a un jubilado de 71 años que mantenía cautiva a su esposa y sus tres hijos

La intervención de la justicia comenzó a partir de las denuncias de los vecinos quienes alertaron sobre la falta de contacto con los menores
Un médico jubilado, de 71 años, fue detenido en la ciudad de Esquel, en la zona cordillerana de Chubut, acusado de mantener cautivos a su esposa y sus tres hijos informaron fuentes judiciales.
El operativo se concretó el jueves en una propiedad ubicada en el Pasaje La Cascada al 663 y fue encabezado por la procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato y la funcionaria Mónica Caveri. Al llegar, el hombre se atrincheró durante varias horas y se negó a colaborar, hasta que los efectivos lograron irrumpir en la vivienda y detenerlo.
Fuentes de la investigación, hablaron con el diario “La Jornada” de Chubut, se abstuvieron de informar los nombres tanto del anciano como de la esposa y los hijos, y explicaron que el hecho se encuadrada provisionalmente bajo las figuras penales de "abandono de persona, agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad".
Ahora, los peritos buscan esclarecer los hechos que habrían afectado de manera directa la salud psicofísica, la libertad de circulación y los derechos fundamentales de las víctimas.
La intervención institucional comenzó tras la denuncia presentada el 10 de octubre por vecinos, quienes manifestaron su preocupación por el aislamiento extremo del inmueble, y la falta de contacto social de los menores, entre otras cosas.
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Tras reiterados intentos infructuosos de la Policía Comunitaria por tomar contacto con la familia, el 20 de octubre intervinieron el Servicio de Protección de Derechos, y el Equipo Técnico Interdisciplinario - ETI.
Ante la negativa del adulto a permitir el ingreso, el Ministerio Público Fiscal solicitó una orden judicial para inspeccionar la vivienda con la policía, y durante el operativo, se escucharon pedidos de auxilio desde el interior, lo que derivó en la irrupción de la vivienda.
En el lugar, las autoridades encontraron a los integrantes de la familia confinados en diferentes sectores de la casa, y procedieron a la detención del acusado.