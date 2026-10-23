Sandra Campín Guarachi, de 26 años, había bajado de su Renault Kangoo cuando el acoplado comenzó a desplazarse y la arrolló junto al vehículo. Investigan las causas del accidente.
Una mujer de 26 años murió este jueves por la noche tras ser atropellada por un acoplado en el Mercado Central, en la localidad de Tapiales, partido bonaerense de La Matanza. La víctima fue identificada como Sandra Campín Guarachi y la causa fue caratulada como homicidio culposo.
El hecho ocurrió pasadas las 21.30 en la playa de la nave 6, en la intersección de las calles De la Hoja y La Poda. Según los primeros informes policiales, la mujer había descendido de una camioneta Renault Kangoo y se encontraba delante del vehículo cuando el acoplado, que estaba separado de la unidad tractora, comenzó a desplazarse.
Por motivos que todavía se investigan, el rodado avanzó varios metros y aplastó y arrastró a la mujer junto con el utilitario. Varios trabajadores del lugar presenciaron la secuencia y alertaron al personal de seguridad.
Una ambulancia llegó minutos después y los médicos constataron el fallecimiento de la víctima en el lugar. Además, se confirmó que había un menor dentro de la Renault Kangoo, quien sería hijo de la mujer y habría presenciado el accidente.
La intervención quedó a cargo de la Comisaría Norte 11.ª del Mercado Central. La causa fue caratulada como homicidio culposo y la Justicia busca establecer qué provocó el movimiento repentino del acoplado.
Por el momento, no se determinó si el accidente se produjo por una falla mecánica, un problema en el sistema de frenado u otra circunstancia. El fiscal interviniente ordenó las diligencias correspondientes para reconstruir lo sucedido y determinar si existen responsabilidades.
El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y fue observado por varios testigos. Las imágenes podrían resultar clave para esclarecer cómo se produjo el desplazamiento del acoplado y las circunstancias en las que murió la joven.
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