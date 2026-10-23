Investigan por qué se desplazó el acoplado

La intervención quedó a cargo de la Comisaría Norte 11.ª del Mercado Central. La causa fue caratulada como homicidio culposo y la Justicia busca establecer qué provocó el movimiento repentino del acoplado.

Por el momento, no se determinó si el accidente se produjo por una falla mecánica, un problema en el sistema de frenado u otra circunstancia. El fiscal interviniente ordenó las diligencias correspondientes para reconstruir lo sucedido y determinar si existen responsabilidades.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y fue observado por varios testigos. Las imágenes podrían resultar clave para esclarecer cómo se produjo el desplazamiento del acoplado y las circunstancias en las que murió la joven.