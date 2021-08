"Para los giles de All Boys, que no se vengan a hacer los locos ni los fuertes. Hay balas para cualquiera", dice uno de los sujetos que no sería un barra sino un futbolista.

amenazas-barras.jpg Serían futbolistas de Bella Vista y no barras los que aparecieron en un video amenezando con armas de fuego. Captura.

Ante la viralización de las imágenes, la Justicia provincial inició una investigación de oficio por el delito de "amenaza" y para determinar si éstas personas tenían autorizada la tenencia de armas de fuego. "Están con la cara tapada, manifiestan amenazas, portan armas de fuego y proyectiles. Por eso se iniciaron actuaciones de oficio por el delito de amenaza, y para determinar la tenencia de armas de fuego", explicó la secretaria del fiscal José Mana, María José López.

"Esto se lleva adelante en la Unidad fiscal 5 y vamos a llevar adelante las investigaciones para dar con estas personas y tener la investigación correspondiente", agregó en diálogo con Cadena 3.

En las imágenes, los dos hombres aparecen encapuchados, uno de ellos con anteojos oscuros y el otro portando un revólver; se los escucha proferir amenazas a los seguidores de All Boys, el equipo rival, e incluso un tercer individuo irrumpe en la escena y muestra una bala con sus dedos.

BellaVista-amenazas.mp4 El bochornoso video que se difundió en la previa de la primera fecha con público de la Liga Cordobesa de fútbol.

Todo se inició el fin de semana último, el primero en el que la Liga Cordobesa había habilitado la presencia de público, con protocolos y listados, hecho que quedó empañado por los incidentes en los partidos entre Las Palmas-Argentino Peñarol y precisamente el mencionado Bella Vista-All Boys.

En el primero se autorizó un máximo de 250 personas con carnet de vacunación con al menos una dosis y sin visitantes, pero el problema se generó con unos pocos allegados de Argentino Peñarol. "Hubo incidentes entre la parcialidad de Bella Vista y gente de All Boys, siendo que era sin público visitante. Fueron agredidos dirigentes de All Boys, se tomarán también los recaudos", explicó, el presidente de la Liga Cordobesa, Alejandro Fernández.

Sobre el video de hinchas con una pistola y los incidentes, aseguró que sabían que tenían que prestarle atención al partido y que así lo hicieron, ya que no convocaron al visitante y tomaron medidas con la Policía. "Pero muchas veces es inmanejable esto. Suceden fuera del ámbito del club. Lastiman al fútbol, al deporte y a la sociedad estas amenazas. Son gente que está fuera de la sociedad y de todo. Cuando dos quieren arruinar un espectáculo, ya es suficiente", lamentó.

Ante esto, además, el presidente del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro), Marcelo Frossasco, afirmó que serán "inflexibles" con estos hechos de violencia "e implacables ante actitudes intimidatorias de individuos marginales por lo que propugnaremos ante la Justicia la más severa de las medidas".

"Córdoba tiene en materia de seguridad deportiva una política de Estado reconocida en el país. Hemos podido realizar encuentros multitudinarios con ambas parcialidades sin ningún tipo de incidentes. Seremos custodios de ese logro colectivo alcanzado por el Estado, dirigentes, jugadores, parcialidades y comunicadores sociales, porque concebimos la seguridad como una construcción colectiva que no puede ser empañada por el accionar de sujetos marginales cuyo único destino debe ser la cárcel", completó.

¿Qué dijo el club Bella Vista?

"El Club Atlético Bella Vista informa que debido a los hechos de público conocimiento, tomará las medidas más severas a los responsables de estos hechos. Así mismo recordamos que El Club repudia todo tipo de violencia y niega cualquier vinculación con estos hechos ajenos a nuestra voluntad", puede leerse en un comunicado del club Bella Vista.

"Bella Vista es mucho más grande que estos desagradables hechos pero lo bueno que se hizo nunca salió en los medios. Y es tan injusta la Justicia con nosotros que por hechos que son ajenos a la Institución se nos quiere castigar severamente aunque otro Club de Córdoba que está acusado de intento de robo que hay imágenes de una gresca mucho más grande con grabaciones que muestran que fueron dentro y fuera del estadio de la ocurrida en Bella Vista y no está en boca de nadie, pero no importa Bella Vista es sancionado y desprestigiado por ser Bella Vista nomás", agrega el mensaje dado a conocer en Facebook.