El abogado de L-Gante pidió que liberen al cantante y sumó un video a la causa

Se trata de una situación que para la defensa demostraría que no fue obligado, aunque para los investigadores esta nueva prueba no modificaría la imputación. L-Gante permanece detenido desde el martes pasado bajo los cargos de delito de privación ilegítima de la libertad y amenazas contra un joven.

El video fue presentado ante el Juez Gabriel Castro del Juzgado de Garantías 2 de General Rodríguez. En el registro fílmico, según indicó el abogado defensor en su presentación, el denunciante, Gastón Torres, vecino de la familia de Valenzuela, subió a la camioneta BMW que conducía el músico "en el marco de una discusión en la que claramente no se registran señales de temor por parte de ninguno de los presentes".

“Sin dudas que lo apreciado en el video que se incorpora, da por tierra con la descripción fáctica realizada por la fiscalía en la que permanentemente se alude al ´fundado temor´ que provocaba la actitud amenazante mediante la utilización de una supuesta arma de fuego por parte de Elián”, expresó Cipolla en el escrito.

Para el defensor de L-Gante, los testigos que declararon que Valenzuela amenazó a con armas de fuego “faltaron a la verdad con el claro fin de involucrar” a su representado “en un hecho que a todas luces no ha existido tal como le fuera imputado”.

Sin embargo, una fuente judicial ligada a la causa que lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Moreno-General Rodríguez dijo a Télam que las imágenes incorporadas a la causa por la defensa “no cambian el curso de la investigación” y que las mismas “condicen con el relato de la víctima”.

“La prueba se analiza en conjunto. La víctima en su relato dice que L-Gante lo amenaza desde el interior del vehículo y así también exponen resto de testigos. La amenaza con arma no determina la privación de la libertad”, aseguró un pesquisa.

Maxi Brother, representante de L-Gante, aseguró este lunes en diálogo con el canal C5N que al joven “lo están acusando de un lío que no se metió” y que el denunciante “sube voluntariamente” al auto del músico.

“Dicen que Elián es un secuestrador y un delincuente (…) él el no mató a nadie, no le robó a nadie, solamente estuvo en un lugar dónde no tenía que estar. Lo están acusando de un lio donde no se metió, donde una persona que dice que fue secuestrada se sube voluntariamente al auto de Elián”, indicó.

Por su parte, Claudia, la madre de L-Gante, añadió que su hijo “se encuentra bien”, a la espera de la resolución del juez de Garantías sobre el pedido del abogado defensor.