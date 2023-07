El abuelo de Lucio Dupuy recordó a su nieto en el día de su cumpleaños

El 5 de julio el menor cumpliría siete años y quedan pocos días para que se cumplan cinco meses de las condenas a prisión perpetua contra su mamá, Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez.

"Papito hoy es tu cumpleaños número 7 no estás con nosotros físicamente pero si en nuestros corazones", comenzó la carta Ramón, junto a una foto con Lucio.

Desde un comienzo, el hombre enfatizó en la necesidad de estar con él en este día: "Dueles cada vez más, cada día más y el dolor es insoportable. Deberías estar aquí donde te amo y no allá donde te extraño".

"Hoy le he pedido a Dios que te festeje el mejor cumpleaños y solo pido soñarte. Dios sé que vos lo podes todo, te pido, te ruego préstamelo un ratito solo para jugar un momento con él", expresó con dolor.

"Lo que sufrimos es mucho y no se hasta cuándo lo voy a aguantar. Te prometí que no te iban a olvidar y que iba a luchar para que nadie sufra lo que a vos te hicieron sufrir al sacarte del lado nuestro", sostuvo Ramón, que desde aquel día en el que se conoció la triste noticia se puso a luchar por la vida de todos los chicos que vivieron o pasaron por hechos similares.

Para finalizar con la emotiva carta, Ramón manifestó: "Eras tan feliz con nosotros que no le encuentro explicación. Papito te extraño, te amo tanto que mí mente no puede más, solo espero encontrarte muy prontito para que me des esos abrazos de amor que me dabas, TE AMO".

El 17 de febrero el Tribunal Oral de Santa Rosa, La Pampa, condenó a prisión perpetua por la muerte del pequeño de 5 años a Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy, y su pareja, Abigail Páez.

Los jueces Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié aplicaron la máxima condena a Espósito Valenti “por la comisión del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento” y a Páez por “homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, como delito continuado”.