El audio con la supuesta extorsión del árbitro al joven que lo había agredido

En el programa Desayuno Americano (América TV) emitieron el audio que mandó el árbitro, Ariel Paniagua, a uno de los amigos del autor de la golpiza donde pide por un pago a cambio de no denunciarlo.

"Maxi la mejor con vos, te agradezco por tu preocupación, te entiendo viste. Entiendo porque yo también estuve del lado de los jugadores", comenzó Panigua y siguió: "Pero jamás le falté el respeto a alguien. Como te vuelvo a repetir, me pudo haber matado".

"Quiero arreglar algo con el pibe por el bien de él y chau, que se termine todo esto. Porque también me estoy rompiendo la cabeza con todo esto, estos días", dijo y agregó: “Tengo unas cuentas que pagar, no la pude pagar por esa boludez que se mandó. Yo necesitaba esa guita, por algo fui a laburar doble turno pero terminó saliendo todo mal”.

Por último, el referí sentenció: “No es culpa tuya ni del equipo, es culpa de él. Ni bien te conteste, yo le doy hasta la tarde para que se comunique conmigo sino tarde noche voy a tener que ir a hacer la denuncia porque me está apurando el abogado”.

Se presume que el intercambio de mensajes pueda ser incluido en la causa que investiga el suicidio de Tapón, pocas horas después de que se hicieran virales las imágenes golpeando salvajemente a Paniagua.

O8etZfD9Nbxs9jON.mp4 El audio que el árbitro agredido por Tapón envió horas antes de que aparezca muerto.

El mensaje que el jugador que pateó al árbitro le mandó a su hermana

La hermana de Williams Alexander Tapón confirmó su fallecimiento y mostró el mensaje que le envió este lunes: "Gracias por todo, siempre estuviste, nunca me dejaste solo y eso lo valoro, te amo, te amo. No soy fuerte, no sé qué me pasa, no soy yo", expresó.

Y agregó: “Hasta acá llegué. Sé que voy a quedar como un cobarde y cagón, pero me cansé, me cansé, no doy más. Discúlpenme por favor”.

SaveTwitter.Net - 1681332941421510656(568p).mp4 Qué dijo el jugador que pateó al árbitro y luego se suicidó.

Todo comenzó cuando un árbitro fue agredido brutalmente por un jugador: Tapón le dio una patada en la cabeza en un partido amateur de fútbol en Avellaneda y la víctima tuvo que ser internada.

El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó un fuerte repudio. Ante esto, el joven había sido imputado bajo la carátula de “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo”.