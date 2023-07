Antes del encuentro por un torneo amateur, Williams Tapón posó junto al árbitro que luego agrediría y el capitán del equipo. En esa imagen, se los ve a los tres abrazados para la foto. Después, durante el partido vino la agresión y el propio jugador, haciéndose llamar por otro nombre (Dimitri) explicó su accionar con Telefé.

image.png

"Iban dos minutos, le habían pegado a un compañero y él no cobraba. 'Juez, cobrala, si la viste', le dije y él me respondió 'no, no la vi". Listo, seguimos jugando y ellos pegando y nada. Después, nos tiró amarillas a nosotros y cuando quiso sacar una roja ahí, yo que ya venía enojado, le pego, igual le pedí disculpas", justificó.

Tapón tuvo antecedentes de violencia en otros torneos de fútbol. "Fue expulsado de dos torneos antes de jugar éste. De ambos lo echaron y para que te echen de un torneo por el que se paga bastante guita tenés que mandarte una cagada grave", le dijo un participante del torneo amateur a Clarín.

Además, según el periodista Pablo Carroza, tenía otras denuncias por venta de droga en Gral. Paz y Heredia; y por violencia de género. Antes de conocerse la noticia del suicidio, el Ministerio de Seguridad provincial le aplicó derecho de admisión de por vida al futbolista amateur y estaba por ser detenido por la brutal agresión.