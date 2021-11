El fuego arrasó con una galería en Flores

incendio-Flores-2.jpg El Paseo de la Moda es una tradicional galería del barrio porteño de Flores. Captura.

Las llamas se habrían iniciado en un local a 20 metros del ingreso y rápidamente se propagaron hacia el interior de este paseo comercial que tiene salida por la calle Concordia.

Alberto Crecenti, titular del SAME confirmó que no "por suerte no tenemos heridos" y a pesar de que se trata de una galería en forma de "L", lindero a un edificio de departamentos, no se precisó evacuarlo.

"Sólo les pedimos a los vecinos que cierren todas las ventanas por el denso humo que hay", explicó Crecenti.

Trabajan en el lugar Bomberos de la Ciudad, quienes atacan el fuego con varias líneas en el interior de los locales, sobre ropa y mobiliarios.

El tránsito en la zona permanece cortado por el amplio operativo, por lo que se sugiere tomar caminos alternativos .