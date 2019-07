El magistrado explicó que en el hecho no consideró que existiera "alevosía", motivo para mantener tras las rejas a González Zablocki. De acuerdo a sus palabras, sus decisiones estuvieron ajustadas a derecho y no se hizo más que respetar el principio de inocencia del imputado.

"Aquí no hubo alevosía. Lo dije en un primer momento y lo mantengo. Hay que dar lo que en derecho penal se llama 'iter criminis', saber cuándo comienza y cuándo termina. Esto fue un ataque que, si se quiere llamar, fue casual. Yo no creo que esto haya sido preparado de antemano. El destino lo dispuso así, pero no creo que haya sido un ataque buscado por el agresor. Y ahí se determina si hubo alevosía o no", explicó Masi, en diálogo con radio La Red.

Incluso, y siguiendo esta línea, el fiscal de la causa, Juan Menucci, quitó la figura de "alevosía" en la calificación de la acusación y se centró en el agravante del "ensañamiento". "El fiscal incluyó el 'ensañamiento', que es distinto a la alevosía, pese a que es un agravante que tiene la misma máxima pena posible, la de reclusión perpetua. Incluyó el ensañamiento, en la cual describe esta situación. Hay que saber diferenciar alevosía de ensañamiento", detalló Masi.

ADEMÁS:

Los restos de Gómez fueron velados ayer. Mañana, taxistas de La Plata, Berisso y Ensenada, allegados, amigos y vecinos de la víctima se concentrarán en 7 y 50 y marcharán hasta la fiscalía para pedir justicia.

"Queremos repudiar este tipo de hechos violentos. Este asesino mató a un trabajador y ya había golpeado brutalmente antes a un amigo. Hay que frenarlo porque es un peligro", dijo Juan Carlos Berón, secretario general de Conductores de Taxis.