El dato fue revelado en una nueva "Encuesta Mensual sobre Delitos, Inseguridad y Violencia", desarrollada por la ONG Defendamos Buenos Aires, que tomó como punto de partida las "causas que se investigan en la Justicia nacional de Instrucción en lo Criminal, más las causas penales de los juzgados de Lomas de Zamora, Quilmes, La Matanza, San Martín, San Isidro, Morón y Moreno".

"En el último año hubo al menos 14 mil robos, con un terrible daño patrimonial. La enorme mayoría en la Ciudad porteña pero también en Lomas de Zamora, en especial en los cementerios de Lomas de Zamora, Morón y Quilmes, en la provincia de Buenos Aires", arrojó el relevamiento.

"La mafia del ‘bronce manchado con sangre’, el metal dorado que es robado de la puerta de las casas y que ha costado al menos dos homicidios, además de decenas de heridos que ante la presencia de ladrones salen a defender lo que es suyo y terminan mal heridos o directamente muertos a golpes, ha dado un paso en su acción criminal de impunidad", señaló el informe elaborado con la asistencia de la Consultora Javier Miglino y Asociados.

"Nada menos que la sede ceremonial de la Cancillería de la República Argentina ha sido despojada del manijón de bronce de la entrada. Una entrada lateral del Palacio San Martín, en el barrio porteño de Retiro, fue vandalizada y se llevaron el picaporte en el frente de la imponente puerta de metal que tiene más de 100 años y que en 1997, fue declarado Patrimonio Histórico Nacional", se destacó.

En el documento se indicó que los barrios más atacados son "Recoleta, Belgrano y Núñez, los cuales resultan los más vandalizados por la mafia de los ladrones de bronce que se movilizan en costosas camionetas nuevas y ‘trabajan’ con todo tipo de maquinaria para retirar en 30 minutos, picaportes, tiradores, llamadores, buzones, estatuas e incluso hasta la tapa de los porteros eléctricos, con la finalidad de luego vender el botín para fundirlo".

"El ‘bronce manchado con sangre’ es un tipo de negocio no exento de muertes, porque han sido seis los vecinos de Buenos Aires que han perdido la vida, increpando a los ladrones o intentando evitar el expolio. Como los ‘teléfonos celulares manchados con sangre’ que se ofrecen en la Avenida Corrientes a la altura de Tribunales o en la zona de Once, el ‘oro manchado con sangre’ que hace décadas se vende en la calle Libertad, a pocos metros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los ‘repuestos automotores manchados con sangre’ que hace décadas se venden en forma impune sobre la Avenida Warnes en Chacarita; son negocios ilícitos que llevan a cabo mafias especializadas", advirtió Javier Miglino, abogado experto en Seguridad.

Y continuó: "En ningún momento se trata de ‘robos de subsistencia’. Las autoridades policiales los tildan así, con el único objetivo de que no paren. Y la pobre gente de a pie, en Buenos Aires, no solo debe sufrirlos sino que incluso puede llegar a perder la vida en el intento de que no le arrebaten una pieza de bronce que tal vez colocó un abuelo en tiempos más justos".

"En el último tiempo se incrementaron las denuncias de quienes tienen los restos de familiares en el cementerio de Chacarita, en la Ciudad de Buenos Aires y en los cementerios de Lomas de Zamora, Quilmes y Morón, en el Conurbano bonaerense; la mafia que roba bronce se lleva las piezas de bronce colocadas en las lápidas, tales como placas y epitafios. Aparentemente entran cuando se cierra el cementerio y roban con detalle, como en el caso del monumento de José Gregorio Rossi, creador de la cédula de identidad que databa del año 1937 y era obra del escultor Domingo Vittoria. La estatua de una tonelada de peso fue robada del cementerio de Chacarita", agregó.