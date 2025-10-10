Entre Ríos: La autopsia reveló estremecedores datos del crimen de Daiana Mendieta

Según reveló la autopsia realizada al cuerpo de la joven, la causa de muerte no fue por un disparo de arma de fuego como se informó en primera instancia.

Mientras que ahora se determinó que la joven mujer sufrió un traumatismo de cráneo provocado con un elemento contundente en la parte de atrás de la cabeza.

“El informe preliminar reveló como causa de muerte un trauma craneoencefálico grave. No se empleó arma de fuego y el cuerpo queda reservado en la Morgue para estudios complementarios”, dijeron fuentes de la investigación.

Mientras que aseguraron que se trató de un objeto con punta y filoso que le provocó un orificio en la parte de atrás de la cabeza.

image

El hecho

El cuerpo de Daiana Mendieta fue encontrado el pasado martes en un aljibe camuflado entre ramas, raíces y hojas, a unos 10 metros de profundidad, luego de varios días de búsqueda.

Las autoridades desplegaron un intenso dispositivo de búsqueda que involucró a más de 130 personas, para encontrarla, entre efectivos, cadetes, bomberos, perros y drones.

El cuerpo estaba en un camino rural apartado conocido como Los Zorrinos, el cual cruza a la Ruta 12 y está cerca del club de campo El Silencio, a cinco kilómetros del acceso a la localidad de Gobernador Mansilla.

Las autoridades detuvieron el domingo a la madrugada a un hombre de 55 años que mantenía un presunto vínculo con Mendieta y vivía a solo un kilómetro de la víctima.

Según informó el jefe de Policía del Departamento de Tala, Pedro Silva, el detenido -que se lo conoce bajo el alias de “Pino”- estuvo en contacto con la joven poco antes de su desaparición. Con el correr de las horas se supo que su verdadero nombre es Gustavo Brondino.