Triple crimen de Florencio Varela: El fiscal Arribas se reunió con autoridades de la Ciudad

“Fuimos recibidos (por la Policía de la Ciudad) y nos mostraron el impecable trabajo que hicieron, fue exitoso. Hay mucha nueva información que ya estamos procesando”, destacó Arribas ante la prensa. Los registros permitieron identificar a personas ya vinculadas a la causa y observar los tres vehículos secuestrados: una camioneta Tracker, un Volkswagen Fox y un Renault 19.

Sospechosos y vehículos identificados

El fiscal confirmó que hay tres personas en “código rojo”: Alex Roger Ydone Castillo, David Gustavo Morales Huamani y Manuel David Valverde Rodríguez, quienes son buscadas activamente. La información obtenida servirá para avanzar sobre otros implicados.

En la puerta del Centro de Monitoreo Urbano, Arribas adelantó que el próximo lunes 13 de octubre el detenido Víctor Sotacuro ampliará su declaración, a pedido de su abogado. “En las indagatorias, los imputados no tienen que decir la verdad, pueden mentir o armar un escenario que los beneficie. La investigación se hará a partir de dichos testimonios”, explicó.

La Justicia sigue analizando los videos y testimonios mientras intenta esclarecer cada detalle del triple crimen. Los registros de seguridad podrían ser determinantes para identificar a los responsables y avanzar con la causa de manera definitiva.