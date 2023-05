La Justicia investiga tres hechos protagonizados por Benítez. Uno de ellos ocurrió a principios de 2021, cuando el padre y la madre de su ex pareja lo encontraron en la habitación de su hija con un arma de fuego apoyada sobre la mesa de luz, mientras rompía las pertenencias de la joven. Esa misma pistola, según los relatos, fue la que utilizó para amenazar a a su ex suegro.

A comienzos de 2022, Benítez volvió a amedrentar al hombre y su hija, cuando pinchó los neumáticos del auto de la familia. En aquel momento recibieron amenazas del ex delantero de Boca y Lanús y denunciaron que usó un cuchillo. En ese contexto, el juez Gabriel Vitale ordenó detener al futbolista tras el pedido del fiscal José Luis Juárez, quien pertenece a la UFI N° 12 del departamento judicial de Lomas De Zamora, donde se especializa en violencia de género y violencia familiar.

Junior Benítez: cómo fue la detención del futbolista

El arresto se produjo en su casa de la localidad bonaerense de Esteban Echeverría. Allí, los efectivos encontraron una pistola 9 milímetros, tres cargadores y 39 municiones. Según detalló el portal Infobae, el jugador tiene la tenencia de la pistola, pero la portación se le venció hace poco tiempo. Tanto el arma como su celular fue secuestrado por la Justicia.

Benítez está acusado de “coacción agravada por el empleo de arma en concurso real con daños, amenazas y desobediencia”. La investigación contra el atacante, que en marzo pasado firmó contrato con Palmaflor, de Boliva, comenzó en enero de 2021, cuando fue a la casa de su entonces pareja, Anabelia Ayala, y amenazó tanto a ella como a su padre Juan Caros. En aquel momento les mostró una arma de fuego y hasta prendió fuego las pertenencias de ella.

A pesar de ese hecho, Benítez y la joven mantuvieron la relación y la familia informó en varias oportunidades que la joven tenía marcas en sus brazos. Por otro episodio violento contra su suegro, el futbolista estuvo detenido cinco días y se le prohibió acercarse a menos de 300 metros de la familia Ayala.

En febrero de 2022, Benítez violó la orden judicial, fue una vez mas hasta la casa del partido de Malvinas Argentinas y amenazó de muerte a Juan Carlos: “Vos me denunciaste, vos me hiciste meter en cana, te voy a matar, te la bancas”. En la denuncia también consta que amenazó a su ex cuñado: “A vos también te voy a matar”.

La policía pudo acceder a la vivienda después de recibir un llamado al 911 que alertaba pedidos de auxilio y gritos. Una situación que se constató con pruebas en el lugar: el hombre detalló que recibió un golpe en el ojo, mientras que la mujer presentaba marcas de lesiones y se la notaba nerviosa.

La historia concluyó con la detención de Benítez, de 29 años, que estaba escondido detrás de unas plantas en el fondo del terreno. El futbolista intentó agredir físicamente al personal policial, cuando le pidieron su identificación y fue trasladado al Hospital Meléndez de Adrogué, por encontrarse en estado alterado. Así, quedó imputado por lesiones, violación de domicilio, amenazas y resistencia a la autoridad.