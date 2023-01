Ezeiza: una mujer alcoholizada atropelló y mató a un motociclista

Tan fuerte fue el golpe del auto, el cual iba a 100 km/h en una calle que tiene como máxima 60 km/h, contra la moto, que hizo volar a Miguel hasta impactar con un poste de luz; murió en el acto.

Accidente moto.mp4

Por su parte, la conductora, Denise Palacios, perdió el control del auto e impactó con tres postes más hasta que finalmente se detuvo.

De acuerdo con lo que relataron los testigos del accidente, la conductora estaba "drogada y borracha" y se supo que tenía 1,64 gramos por litro de alcohol en sangre.

La denuncia fue radicada en la Comisaría de Ezeiza y la causa en la Unidad Funcional de Investigación (UFI) N°3, a cargo de la fiscal María Lorena González.

hombre-atropellado-ezeiza.webp

Los familiares pidieron Justicia

Luego del trágico accidente, familiares y amigos cortaron la calle pidiendo justicia. Juan Carlos, el hermano de la víctima, dijo que "Miguel era muy querido por todos. Ese día cumplía años y salía a trabajar. Salió a las siete de la mañana. Y esta chica lo mató".

Juan Carlos aprovechó a contar que cuando llegaron al lugar el cuerpo de Miguel estaba en el piso, sin vida. "Cuando nosotros estábamos velándolo, nos enteramos de que a esta asesina la habían dejado libre".

hombre-atropellado-ezeiza (1).webp

Karina, una de las hijas de Miguel, expresó: "es muy injusto. Era un hombre muy trabajador. Estaba todo el tiempo preocupado por su familia para que no nos falte nada. Esta mujer se lo llevó. El se fue a trabajar y ya no lo tengo. Se fue y no volvió. ¿Cómo puede ser que esté libre?".

La joven también agregó que fue un vecino el que les avisó que era Miguel quien estaba muerto en la calle: "Yo no lo creía al principio. Pero cuando levantaron la bolsa que tapaba su cuerpo me di cuenta de que era él. Yo quise extenderle mi mano para levantarlo, como hacíamos cuando estábamos en el piso merendando. No es justo. Mi papá está muerto y ella está libre. Estamos acá luchando para que se haga justicia. Estamos pidiendo por él".