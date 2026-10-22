La causa avanzó sin que Arizaga hiciera una denuncia. En el hospital, ante la División Protección Familiar, ella declaró que no había sido golpeada ni encerrada y atribuyó lo ocurrido al consumo de estupefacientes. Aun así, la fiscalía mantuvo la acusación.

Moyano estuvo detenido más de 12 horas y fue indagado por el auxiliar fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte. Quedó excarcelado pero imputado, con prohibición de acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y de tener cualquier tipo de contacto con ella.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 3, está a cargo de la invstigación está la fiscal Florencia Nocerez que lo acusa de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, y de privación ilegítima de la libertad.

Desde el 16 de septiembre, la fiscalía investiga también una presunta desobediencia: Moyano y Arizaga se habrían encontrado al menos una vez entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre en un apart hotel porteño, con las restricciones vigentes.