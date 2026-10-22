El gremialista y la influencer aseguran que quieren seguir juntos, pero la Justicia porteña, en cambio, mantiene la perimetral y los cita a los dos este jueves, para declarar.
Hoy, jueves 22 de octubre, va a ser un día largo en la Fiscalía porteña porque, a las 10 de la mañana tiene que presentarse Facundo Moyano, exdiputado nacional y actual gremialista, mientras que a las 13 le tocará el turno a Candela Arizaga, la influencer -y su novia-, a quien -según la fiscalía- él habría agredido en agosto.
La audiencia pedida por ala defensa de Moyano tiene como objetivo solicitar que se levanten las medidas restrictivas que le impiden acercarse a Arizaga, porque, según ese planteo, los dos quieren seguir con la relación. La influencer, en cambio, fue citada de nuevo porque no se presentó a la evaluación que tenía el lunes 19 en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD). Según su abogado, Roberto Herrera, la fiscal Florencia Nocerez rechazó la justificación de esa ausencia. La idea de la funcionaria judicial es conocer la situación actual de la joven y saber de qué se trató el viaje a Europa que hizo con e sindicalista mientras la perimetral sigue vigente en la Argentina.
A principios de octubre, la pareja se mostó junta en Madrid y después en Puerto Banús, en Marbella, y los dos compartieron fotos y videos en sus redes. "La perimetral rige acá en Argentina. Si está en el exterior, no iba a tener ningún problema. Acá, en todo caso, lo tendría Moyano" explicó el Dr Roberto Herrera en el programa "A la Barbarossa", de Telefe.
Todo empezó en la madrugada del 4 de agosto de 2026, cuando -tras un llamado al 911-, la Policía de la Ciudad encontró a la pareja en Sucre y Virrey Vértiz, en el Barrio de Belgrano. Venían del departamento de Moyano, en avenida del Libertador al 5400. Según la policía, en ese momento Arizaga dijo que había sido "agredida por el señor Moyano", y el SAME la trasladó al Hospital Pirovano. El inspector Ezequiel Ríos, uno de los primeros agentes que intervino, ratificó después ante la fiscalía que la joven le dijo que su novio la había golpeado y la retenía contra su voluntad.
La causa avanzó sin que Arizaga hiciera una denuncia. En el hospital, ante la División Protección Familiar, ella declaró que no había sido golpeada ni encerrada y atribuyó lo ocurrido al consumo de estupefacientes. Aun así, la fiscalía mantuvo la acusación.
Moyano estuvo detenido más de 12 horas y fue indagado por el auxiliar fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte. Quedó excarcelado pero imputado, con prohibición de acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y de tener cualquier tipo de contacto con ella.
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 3, está a cargo de la invstigación está la fiscal Florencia Nocerez que lo acusa de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, y de privación ilegítima de la libertad.
Desde el 16 de septiembre, la fiscalía investiga también una presunta desobediencia: Moyano y Arizaga se habrían encontrado al menos una vez entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre en un apart hotel porteño, con las restricciones vigentes.
comentar