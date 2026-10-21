Probaba un auto eléctrico, atravesó la vidriera de una concesionaria y chocó contra un árbol

Un hombre perdió el control de un vehículo eléctrico mientras lo probaba en una concesionaria, rompió la vidriera y terminó sobre la vereda, donde impactó contra un árbol.
Un hombre protagonizó un accidente mientras probaba un auto eléctrico en una concesionaria del centro de la Ciudad de Buenos Aires. Durante una maniobra, perdió el control del vehículo, atravesó la vidriera del local y salió hacia la vereda, donde terminó chocando contra un árbol.
El episodio provocó daños materiales en el frente del comercio y sorprendió a los empleados que se encontraban en el lugar. La secuencia quedó registrada en imágenes que muestran cómo el vehículo atravesó el vidrio y avanzó hasta la vía pública.
El conductor se encontraba realizando una prueba con el vehículo cuando, por motivos que no fueron precisados en la información disponible, el auto avanzó hacia la vidriera de la concesionaria.
El impacto rompió por completo el frente vidriado del establecimiento y permitió que el rodado saliera del local hacia la vereda. La maniobra terminó cuando el vehículo chocó contra un árbol ubicado sobre la vía pública.
Las imágenes del hecho también registraron la reacción de los empleados del comercio, que se llevaron las manos a la cabeza al observar lo ocurrido. La escena generó sorpresa por la forma en que el vehículo atravesó el frente del establecimiento.
Después de atravesar la vidriera, el automóvil continuó su recorrido hasta impactar contra el tronco de un árbol. El choque detuvo el avance del vehículo y evitó que siguiera desplazándose por la vereda.
La presencia del árbol funcionó como una barrera física que limitó el recorrido del rodado. De acuerdo con la información publicada en diversos medios, el episodio dejó daños en la estructura vidriada de la concesionaria.
No se precisaron datos sobre posibles personas heridas, la identidad del conductor ni las circunstancias exactas que provocaron la pérdida de control. Tampoco si se realizaron peritajes para determinar cómo se produjo el accidente.
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