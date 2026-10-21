Probaba un auto eléctrico, atravesó la vidriera de una concesionaria y chocó contra un árbol

Las imágenes del hecho también registraron la reacción de los empleados del comercio, que se llevaron las manos a la cabeza al observar lo ocurrido. La escena generó sorpresa por la forma en que el vehículo atravesó el frente del establecimiento.

Después de atravesar la vidriera, el automóvil continuó su recorrido hasta impactar contra el tronco de un árbol. El choque detuvo el avance del vehículo y evitó que siguiera desplazándose por la vereda.

La presencia del árbol funcionó como una barrera física que limitó el recorrido del rodado. De acuerdo con la información publicada en diversos medios, el episodio dejó daños en la estructura vidriada de la concesionaria.

No se precisaron datos sobre posibles personas heridas, la identidad del conductor ni las circunstancias exactas que provocaron la pérdida de control. Tampoco si se realizaron peritajes para determinar cómo se produjo el accidente.