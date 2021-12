"Me llevó lo mejor que viví con ella, me voy a guardar eso", sostuvo este mediodía ante la prensa Alan Leguizamón, al borde de las lágrimas y mientras sostenía una foto de su pareja.

Ante las consultas de los medios de comunicación, el joven reveló que siente mucho dolor y que el entorno de la víctima organizará una marcha para pedir Justicia.

"No conozco al detenido. No conozco el vínculo que tenía con ella y no sé por qué le hizo esto. Nancy nunca me comentó si este hombre la acosaba", manifestó.

"Hablé por WhatsApp solamente con la hermana, pero no pude contactarme con otros familiares directos de Nancy", concluyó afligido.

Nancy-Paraguayo.jpg El detenido Damián Lezcano Mendoza y la víctima, Nancy Videla, se conocían desde hace tiempo.

La autopsia determinó que Nancy Videla murió por sufrir "fractura y traumatismo de cráneo", a la vez que también padeció "maniobras de asfixia" y que el cuerpo llevaba "cuatro o cinco días en proceso de putrefacción".

Así se lo informó el Cuerpo Médico Forense al juez en lo Criminal y Correccional 1, Diego Javier Slupski, según las primeras estimaciones, a confirmar con otros estudios que se le realizarán al cuerpo de la mujer.

Además indicó que el mismo estaba desnudo dentro de una bolsa, pero por el proceso de descomposición, los forenses no detectaron a simple vista ningún signo de abuso, aunque no se descarta y se esperarán estudios complementarios para ver si hubo algún tipo de ataque sexual.

Por otro lado, el juez Slupski indagará al acusado Damián Lezcano bajo la imputación de "homicidio simple" y lo hará de manera virtual con el sujeto desde su lugar de detención, tras lo cual el magistrado podría declararse incompetente y girar la causa a la justicia de Lomas de Zamora.