Femicidio en un hotel alojamiento: el detenido jugó en Camioneros hasta 2024

Este martes trascendió la triste noticia de que un joven de 26 años había asesinado de manera brutal a su pareja Malena Soto. Tras su detención y el avance de la investigación, se pudo comprobar el pasado futbolístico que tenía el femicida.

El último fichaje de su carrera profesional fue en el Club Atlético Social y Deportivo Camioneros, que actualmente disputa partidos en el Federal A. Allí estuvo cinco años, hasta que a mitad del 2024 quedó libre. Su posición era delantero, jugó siete partidos como titular y convirtió un gol.

Su último partido lo disputó el 12 de mayo del año pasado cuando Camioneros jugó contra el Club Náutico Hacoaj por la fecha 12 del Torneo Promocional Amateur.

Aun así, en las últimas horas fue detenido acusado de asesinar a la joven madre, quien era su pareja, dentro del hotel alojamiento Satélite en Lomas de Zamora.

Las cámaras de seguridad registraron que el lunes 20 de enero ambos ingresaron a las 14.30 a dicho edificio, y a las 17.30 Chamorro dijo que debía sacar algo de su auto, el cual no estaba en el establecimiento. Sin embargo, la encargada no le abrió la puerta, y el joven se dio a la fuga.

De este modo, dieron aviso a la Policía y tras la extraña actitud los efectivos ingresaron a la habitación 17 y hallaron a la víctima muerta en el baño.

Tras el análisis de los elementos incautados, Chamorro fue detenido en Lomas de Zamora. Ahora, quedó imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Se supo además que se negó a declarar.

“Nací para ser libre, no asesinada”: el estremecedor posteo de la joven asesinada

Malena Micaela Concha Soto tenía 25 años y era madre de un hijo. La joven hace cinco años realizó un estremecedor posteo en sus redes sociales. “Nací para ser libre, no asesinada”, había publicado. Tras el crimen, sus palabras dejaron de ser un emblema de lucha y se convirtieron en una lamentable realidad.

redes.jpg

Familiares se despidieron en las redes sociales

Los familiares y allegados de la víctima despidieron a la joven a través de las redes sociales. Su madre escribió: “Te arrebataron de mis manos mi amor, solo pido que no me llamen, no estoy para nadie. Me mataron a mi hija Malena Soto y su asesino fue Enzo Daniel Chamorro”.

“Vos no te merecías esto negra hermosa, me parte el alma, lo buena dulce que eras. Descansa en paz, hermosa, cuida tu hija desde el cielo que se haga justicia por Maluu. Volá alto, hermosa..”, expresó una de sus amigas.

En esa línea, se manifestó otra persona cercana a ella, que escribió: “Mi alma y mi corazón están rotos, ¿por qué vos Male? No entiendo el porqué. Siempre tenías ese brillo único.. tu risa, dios, como olvidarme de tu risa única a carcajadas como siempre.. Siempre tan simpática, tan buena, con un corazón tan enorme”.

Así, se refirió a la víctima como “una hermana”. “Eras amiga de la familia, una prima más, en todos los cumples estaban vos y tu hija”, la recordó.

“Solo le pido a dios que consigas tu descanso eterno.. nunca, pero nunca te vamos a olvidar. Te amamos con el alma, gracias por tantos momentos únicos, mates, eres charlas de horas.. gracias por ser la mejor amiga de flor la que estuvo siempre para ella.. mándale muchas fuerzas”, cerró.