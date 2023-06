Filtran un audio de Cacho Garay con su ex: "Te voy a sacar con una patada en el culo"

En las últimas horas salió a la luz el audio de una conversación grabada intencionalmente en el que el cómico discute con su ex Verónica Macías, y que si bien no consta de cuándo es el registro podría comprometer aún más su situación.

En Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen publicó el audio que da cuenta de la violencia reinante en la pareja, y en el que queda constatado que el motivo de la disputa involucra a una tercera persona, una mujer.

"Entiendo que este material tiene un tiempo prudencial. La persona que me envía este documento exclusivo me cuenta que, de estos audios, hay varios", reveló Etchegoyen en su programa de Mitre.

"Lo que más me impacta a mí es el vocabulario que utiliza Cacho para dirigirse a Verónica. En la charla citan a una mujer llamada Norma, que no sé quién será, pero algo hay en torno a ella. Estoy seguro", agregó el periodista.

En el primer fragmento del audio se puede escuchar a Macías diciéndole a Garay que “si una persona te amenaza de muerte, es por algo”, ante lo que el cómico le responde: "Es incomprobable".

CachoGaray-audios.mp4 El audio que podría comprometer la situación procesal de Cacho Garay. Gentileza: Mitre Live.

A continuación la transcripción del audio entre Cacho Garay y su ex y denunciante en la causa, Verónica Macías:

Verónica Macías: “Si una persona te amenaza de muerte es por algo”.

Cacho Garay: “Es incomprobable”.

Verónica Macías: “O sea, yo no sé qué tendrás vos con Norma”.

Cacho Garay: “Anda a la puta que te parió boluda, dejá de nombrarme a la vieja esa, te voy a sacar con una patada en el culo a la calle por nombrar a la vieja de mierda esa, mil cagadas me banco para que no me arruines la carrera y todo”.

Verónica Macías: “¿Y yo que culpa tengo?”

Cacho Garay: “Qué tenés que andar haciéndote la celestina o la abogada”.

Verónica Macías: “A ver qué hice, todavía no puedo entender qué hice y obviamente tengo que preguntarle a su hija qué hice, le dije qué pasó con tu mamá, vos te despertaste desesperado que la Norma estaba mal”.

Cacho Garay: “No quiero andar buscándote si me bloqueas el teléfono, ir a buscar a tu mamá a la casa, no quiero hacer eso porque lo voy a hacer por otra vía que les va a salir muy caro, lo voy a hacer por el lado de la prensa”.

Verónica Macías: “Hay mucha gente que te conoce y sabe quién sos”.

Cacho Garay: “Los papeles dicen otra cosa”.

Buscan a una mujer que está acusada de abusar junto a Cacho Garay de la expareja del humorista

La Justicia mendocina pidió este martes la captura de una empleada de la Legislatura provincial, acusada de haber abusado sexualmente, junto al humorista imputado Cacho Garay, de la exesposa del artista, informaron fuentes judiciales.

Según confirmaron desde el Ministerio Publico Fiscal, "la expareja del humorista denunció ante la fiscalía que Garay y esta mujer la grababan, la abusaban y la hacían tener relaciones con ella".

El martes, efectivos policiales allanaron su casa y no la encontraron, mientras se presume que está de viaje en el exterior, "por lo cual está con orden de captura", indicaron.

Si bien no trascendió su identidad, Macías señaló que se trataría de una mujer que se coronó como Reina departamental de la Vendimia de Tunuyán en 1982.