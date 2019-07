Fiscal apelará la sentencia que condenó al músico Cristian Aldana

"La actuación del Ministerio Público no se agota en el juicio", indicó el fiscal Guillermo Pérez de la Fuente, en relación a que Aldana recibió condena por cuatro casos, cuando fueron siete las denunciantes y la acusación fue formulada por seis hechos. "Hay dos casos que los jueces consideraron prescriptos por lo que presentaré un recurso, ya que no considero que lo estén", sostuvo Pérez de la Fuente, en declaraciones al sitio Fiscales.gob.ar, en la que, además, puntualizó que el cantante de El Otro Yo "fue una persona que le hizo mucho daño a las víctimas, quienes se aliviaron ante la sentencia condenatoria". No obstante, afirmó que el músico "en vez de ser un líder que las proteja, fue alguien que se aprovechó de ellas".

Tanto la Fiscalía como la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres), la DOVIC (Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas) y el programa ATAJO (perteneciente a la Dirección General de Acceso a la Justicia) explicaron cómo se llevó adelante la causa y dieron cuenta de la importancia de la perspectiva de género en los expedientes que involucran delitos contra la integridad sexual.

En tal sentido, ponderaron que luego de un año y dos meses de juicio, el pasado 12 de julio se condenó a Cristian Aldana a 22 años de prisión por el delito de corrupción de menores, debido al importante rol que ejercieron las víctimas durante el proceso. La acusación contra el cantante y guitarrista de la banda "El Otro Yo" consistía en haber abusado sexualmente de adolescentes entre los años 2001 y 2008, cuando el imputado tenía entre 30 y 37 años mientras que las chicas entre 13 y 18.

El método de contacto fue similar en todos los casos: a través de un chat que había en la página web de la banda. Luego de una "investigación" de su parte, le hablaba a las que notaba más "vulnerables". Para la Fiscalía de juicio, prefería a las jóvenes vírgenes, que lo idolatraran y que se sometieran a todos sus deseos. "Aldana buscaba con sus actos sexuales ejercer un dominio sobre sus víctimas y que consintieran todo", describió, y añadió: "buscaba situaciones asimétricas, que le permitieran someter y dañar".

"En esta causa, los testigos imprescindibles eran las víctimas y, en segundo lugar, los profesionales de salud que las atendieron, los médicos forenses, los psiquiatras", explicó el fiscal Pérez de la Fuente, quien también, tuvo en cuenta los testimonios de varias jóvenes que, si bien no fueron denunciantes, sí se presentaron como testigos.