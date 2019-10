El fallo fue dictado por el Juzgado Correccional N° 2 de Florencio Varela, que encontró culpable a Gerardo Galván, el agresor de la mujer -quien se encontraba aprehendido preventivamente desde abril-, de cuatro hechos de "amenazas", tres de "lesiones agravadas por haber mantenido el autor una relación de pareja con la víctima y por mediar violencia de género" y 2 de "violación de domicilio y desobediencia" -esta por violar la orden de restricción- ocurridos desde el 4 de junio de 2017 hasta el 25 de febrero del 2019.

En relación a la condena, Correa, en diálogo con POPULAR, manifestó "estar feliz porque siento que la Justicia por primera vez me escuchó y ahora Galván cumple prisión efectiva por 2 años y 10 meses, pena que puede aumentar ya que existen otras causas y que están siendo tramitadas".

El fallo se logró mediante un juicio abreviado llevado a cabo por el Juzgado Correccional N° 2, cuya titular es Carolina Mingrone, basándose en procedimientos judiciales que fueron investigados por los juzgados de Instrucción N° 5 y N°6. En tanto, se aclaró que la sentencia es retroactiva y se computará desde el 30 de abril, fecha en la que el hombre fue detenido preventivamente.

Fueron varios años de tormentos y humillaciones que vivió Betiana, no sólo por parte de su ex pareja, sino que "también desde la Justicia", y ahora -según afirma- "puedo caminar con la cabeza en alto, no hay ni un día en que no sonría. Cuando lo metieron preso en abril, sentí que renacía. Ahora esa sensación se confirma con este fallo".

Posteriormente, se mostró agradecida "con los funcionarios judiciales que sí me escucharon. Todos estos años, sentí que los otros burlaban de mí. Es más, me hacían sentir culpable. Yo me preguntaba cómo nadie lo podía meter preso. Era totalmente indignante". Además, recordó que "Galván se burlaba de mí, no le importaba nada. Siempre me perseguía, no sólo personalmente sino que también virtualmente porque comentaba mis posteos en redes sociales donde contaba lo que me sucedía".

Aunque recibía esas burlas, las redes sociales fueron fundamentales para hacer visible el tormento por el que transitaba. "Estaba realmente cansada, como dije antes, ninguna autoridad me escuchaba. Iba a la comisaría y me decían ¿¿otra vez vos?". Pero gracias a las redes sociales pude llegar a los medios y la Justicia empezó a prestarme atención".

Asimismo, tuvo palabras de agradecimiento para con su familia, sobre todo para con su madre, Stela Maris Colman. "Ella cuidó a mis hijos -tiene dos mellizos de 5 y uno de 21- cuando yo iba de fiscalía en fiscalía. Mi madre siempre estuvo ayudándome y brindándome fuerzas", dijo.

Finalmente, adelantó que participará del 34° Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata y que se efectuará este fin de semana "para contar mi historia con el objetivo de que esto no le pase a ninguna a mujer, o que si le llega pasar, denuncie. A la justicia hay que buscarla".

Ante una situación de violencia de género, siempre es recomendable realizar la denuncia. Se puede llamar al 144 las 24hs. También se puede acudir a Comisarías de la Mujer y la Familia o, eventualmente, a cualquier comisaría cercana. También se puede recurrir al Juzgado de Garantía de turno o fiscalía. Acá, todos los organismos dependientes del Estado Nacional donde se podrán hacer las consultas y las denuncias pertinentes.

