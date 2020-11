El hecho se produjo este domingo en la intersección de avenida Bosques y El Cairo, de Florencio Varela, cuando un conductor alcoholizado embistió una moto en la que se trasladaban dos personas.

El conductor es subcomisario de la comisaría 5ta de La Plata, identificado como Javier Umberto Rivero, quien se encontraba en estado de ebriedad y conducía un auto marca Chevrolet Aveo color blanco, con el que chocó la moto marca Motomel en la que se trasladaban dos personas.

Según surge de los testimonios de los testigos que presenciaron los hechos, Rivero se encontraba con otra persona que también estaba alcoholizada.

En el lugar, los efectivos realizaron una prueba de alcoholemia a Rivero, la cual arrojó resultado positivo de 0.78 alcohol en sangre, cuando el máximo permitido para conducir es de 0.50.

Las víctimas fueron identificadas como Matías Lescano, quien murió en el lugar, y Yesica Cejas, quien fue trasladada en estado crítico al hospital local y falleció como consecuencia de la gravedad de las lesiones.

Vanesa, madre del joven que fue víctima del choque, imploró ante los medios de prensa que “la jueza (Miriam jaure) cumpla con la ley” y “que se haga justicia por Matías y por Yesica, porque eran dos chicos con toda una vida por delante”.

La mujer expresó que va a hacer “hasta lo imposible para que el tipo no salga, por más que sea comisario o subcomisario”.

Según relatan los testigos, Rivero intentó ocultar un chaleco que se encontraba en el interior del automóvil para no ser identificado como un agente de las fuerzas de seguridad.

"Este tipo nos arruinó, me arrancó el alma”, dijo la madre de Lescano, luego de señalar que “yo a mi hijo no lo voy a recuperar pero este tipo no va a matar a más nadie”.

Miguel, el papá de Matías, también reclamó que se haga justicia ante los medios televisivos, y "que pague este hombre por lo que cometió".

Aseguró que Rivero cometió un delito desde el momento en que subió a un auto estando alcoholizado y que “subió a matar a cualquiera, no solamente a Matías”.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Florencio Varela, a cargo de Jaure, quien dispuso la aprehensión de Rivero.