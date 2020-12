Flores: lo que hizo Ricardo Papadopulos es "imperdonable"

Lola realizó declaraciones junto a los abogados de la familia al llegar a la comisaría a la que va a ser trasladado Ricardo Papadopulos, y agregó que "es imperdonable lo que hizo, nos hizo perder un montón de tiempo y demuestra lo que es esa persona".

"Me gustaría saber qué le pasó por la cabeza en ese momento. Yo creo que no estaba sobrio. Vi los videos de cómo se agarra la cabeza cuando vio que le pasó al auto y me bastó para saber qué tipo de persona es", consideró sobe lo ocurrido en Flores.

Al ser consultada por las imágenes de cuando Ricardo Papadopulos se entregó este viernes, dijo que "él hoy lloraba desconsoladamente, y yo no puedo llorar ni dormir porque no tengo a mi hermano. ¿Qué más tiene que pasar para que cambien las penas?", agregó.

Lola llegó acompañada por sus abogados y dijo que estaba para apoyar la gestión de los profesionales.

eiRat_b7tvbCYbd0.mp4 Flores: el momento en que se entrega Ricardo Papadopulos

Gabriel Becker, uno de los dos abogados de la familia, dijo que la defensa de Ricardo Papadopulos "va a intentar encontrar algunos huecos para la mejor defensa, lo que se ha dicho y escuchado es totalmente controvertido".

Y explicó lo ocurrido en Flores: "La víctima cruza correctamente habilitada por el semáforo y recién cuando llega a la mitad cambia de amarillo a verde, aunque no hay semáforo peatonal en esa esquina el inicio de la cruzada (de Débora con Isaac) es totalmente correcta".

Luego agregó: "Cuando pasa el camión, el vehículo (de Papadopulos) venía cortando semáforos y esquivando vehículos. En vez de aminorar la velocidad, elude un vehículo por la derecha, pasa por detrás del camión y por eso mismo Débora se queda prácticamente petrificada".

En referencia a Ricardo Papadopulos, consideró que "fue imprudente y con una conducta temeraria absoluta. Su deber era disminuir la velocidad. No solo no lo hizo, sino que hizo todo lo contrario".

Consultado por el mayor agravante, Becker dijo que "además de la velocidad y la conducta temeraria, es la fuga del lugar del hecho. Se escapa y permanece prófugo durante ocho días".

"Al ver el video, lo único que parece haberle importado es el daño en su coche. Estuvo profugado en todo momento, y estaba sitiado. Por eso supuestamente hubo una entrega negociada porque estaba pronto a ser detenido", agregó.

Becker aspira a que la jueza, "al momento que tenga que valorar el pedido de eximición de prisión o excarcelación, nosotros estamos en desacuerdo y vamos a hacer todo lo posible para que permanezca adentro porque si se profugó una vez puede hacerlo nuevamente", concluyó.