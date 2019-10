Luis Daer, el abogado que patrocina a la familia denunciante, detalló que, en el mes de julio, la pequeña gimnasta participaba de las clases hasta que fue convocada por el mismo club a integrarse a un grupo de elite, dado que presentaba condiciones para ese deporte.

A partir de ese momento, comenzó a entrenar tres veces por semana con un grupo de profesores que le brindaban clases intensivas, entre quienes se encuentra el ahora acusado.

"La nena venía participando con mucho entusiasmo. Participó en una fiesta de disfraces en el club junto a todas sus compañeras y docentes. Su padre la fue a retirar ese día a la noche y desde ese momento mostró un cambio de actitud", explicó el letrado en diálogo con POPULAR.

Según agregó Daer, ese mismo día la pequeña le pidió a su padre "no concurrir más a las clases". "Al principio, creyeron que había sido víctima de bullying, por eso la madre le compró un diario íntimo para que exprese sus sentimientos", reveló.

Ese regalo para la niña terminó por desencadenar una situación verdaderamente inesperada. Es que, pese a su corta edad, ya mostraba incipientes habilidades para escribir y, en el cuaderno que recibió, dejó algunas señales alarmantes para sus padres.

"Escribió ‘yo no quería ver un pitito’ y, además, confesó que no quería ir más a gimnasia por su profesor, al que identificó con su nombre de pila", explicó el abogado y, luego, añadió: "Cuando me convocan los padres de la niña, les propuse hacer la denuncia pero con un informe técnico previo. La menor concurrió a un centro específico de psicología jurídica, integrado por peritos, que, luego de varias entrevistas, establecieron que la nena presentaba una actitud compatible con abuso por parte de su profesor".

Calificación

Por último, el doctor Daer argumentó por qué presentó la denuncia por "corrupción de menores". "Entiendo que la niña fue víctima de alguna acción que desvió el normal desenvolvimiento de su sexualidad, por lo que exhibe una erotización prematura, inadecuada para su edad".

Según informaron fuentes de la investigación a este medio, este fin de semana se tomarán declaraciones testimoniales a otros profesores del club para avanzar con la causa.

