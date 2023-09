Habló el dueño de las armas encontradas en Palermo: "Está todo en regla"

"Hace más de 30 años que colecciono armas, también practico tiro y tengo conocimiento en la materia, y el 100% de las armas, incluyendo el bastón tienen la credencial (de color rosa) de tenencia del arma. Yo soy propietario del total de armas", dijo el empresario por la señal de Telefe.

Y agregó: "Se dijo que tengo 35 silenciadores y sólo son 4, que vinieron en armas que fui comprando con el tiempo".

Sobre las granadas encontradas con la layenda de Montoneros, Mochkovsky explicó: "Le caí bien a un coleccionista, le gustó mi forma de coleccionar las cosas y mi idoneidad en la materia y me ofreció regalarme algunas cosas porque él se estaba achicando como coleccionista. Me dio las 6 granadas que estaban desactivadas".

En este marco insistió que las granadas "no tenían posibilidad de ser activadas" y que estaban seguras.

"A mí la persona que me regaló las granadas me dice que no están habilitadas, pero así como me las dio quedaron en una caja guardadas y es algo que yo no toco, me las regalaron y ahí quedaron", continuó.

Además, remarcó que todo el armamento está habilitado por el RENAR.

"Para que me habiliten tenía que tener ciertas condiciones por mi categoría como coleccionista: puerta blindada, cosa que cumplo, habitación específica, como dice la ley. También hay cámara de seguridad. Guardo todo dentro de un gabinete que está cerrado con dos candados, tenía todos los elementos que me piden", sostuvo.

"Todo estaba inmaculado", aseveró.

Embed

Lo concreto es que durante la noche del miércoles, los Bomberos de la Ciudad mientras sofocaban un incendio en un edificio de la calle Salguero al 2200, encontraron en una habitación armas de guerra que están prohibidas para la tenencia.

Los oficiales hallaron 69 armas de puño de distintas armas y calibres, 20 armas largas, 6 granadas (cuatro de ellas de fusil y dos de mano presumiblemente activas con las inscripciones Sabino Navarro y Montoneros), 3 silenciadores, un bastón arma oculta para cartucho de escopeta, 400 cartuchos de bala calibre 9mm, 250 cartuchos de bala 40mm y 250 municiones calibre 22mm.

Mochkovsky fue imputado en la causa por tenencia ilegal de armas de fuego y explosivos ilícitos y deberá declarar ante la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del doctor Brotto.