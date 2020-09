“Era lo que le gustaba hacer, él siempre quiso ser policía, mas no estaba conforme con las leyes y con lo que pasa… que un policía no puede ejercer como debería ser porque termina preso, termina su carrera, pierde todo”, precisó la mujer, de nombre Carolina y nacionalidad colombiana.

ADEMÁS:

Murió Rodrigo Roza, el hombre que mató al policía en Palermo

El Presidente expresó sus condolencias a la familia del policía asesinado

“Siempre veíamos las noticias que pasaban de que un policía que se defendió, disparó, mató, perdió su carrera, todo, nunca un apoyo a un policía”, agregó y a pesar de ello, dejó en claro que su esposo “siempre” que hubiera una situación “iba a reaccionar e iba a ayudar, siempre iba a estar ahí”.

“Si íbamos a cualquier lugar, y él estaba de civil, estaba de franco, se topaba con algún problema, era el primero en salir para ayudar… yo le decía ‘pero no estás trabajando’ y siempre me decía: 'no importa, yo soy policía y esté de franco o esté como esté yo tengo que interceder por que es mi trabajo”, recordó.

Por último, la mujer hizo un pedido desesperado para que le brinden ayuda a fin de que un familiar suyo pueda viajar desde Colombia a Buenos Aires para acompañarla en este momento a ella y su hijo: “Sola yo no puedo”, suplicó.